Alpini della Taurinense 36 ore senza sosta sotto zero: guastatori e fucilieri forzano il fiume e fanno saltare le postazioni nemiche

Una settimana di addestramento duro, conclusa con oltre 36 ore di attività continuativa, giorno e notte, con il termometro sceso sotto lo zero. È il bilancio dell’esercitazione che ha impegnato nell’alta Valle di Susa una compagnia di guastatori alpini del 32° reggimento genio, rinforzata da un plotone fucilieri del 3° reggimento alpini, entrambi inquadrati nella brigata alpina “Taurinense” dell’Esercito Italiano.

Al centro del programma addestrativo le tecniche di superamento e forzamento di corsi d’acqua, una capacità considerata essenziale per operare in presenza di ostacoli naturali in un contesto warfighting, cioè di combattimento ad alta intensità.

Dal guado ai natanti: la fase preparatoria

L’attività si è aperta con una fase propedeutica dedicata alle tecniche di guado e all’impiego dei natanti, indispensabile per consolidare le procedure di base prima di passare alla parte tattica. Un passaggio obbligato, perché attraversare un corso d’acqua in montagna, con acque fredde e correnti insidiose, richiede coordinamento, sicurezza e piena padronanza dei mezzi a disposizione.

Oltre 36 ore senza soluzione di continuità

Superata la fase preparatoria, il personale dei due reggimenti ha affrontato il cuore dell’esercitazione: un’attività continuativa di oltre 36 ore, condotta senza soluzione di continuità sia di giorno sia di notte. A rendere ancora più impegnativo lo scenario, le condizioni climatiche del severo ambiente alpino, con temperature anche inferiori allo zero termico.

Un banco di prova che ha messo alla prova non solo la preparazione tecnica degli alpini, ma anche la loro resistenza fisica e mentale, elementi determinanti quando si opera per lunghi periodi in condizioni ambientali ostili.

Forzamento del fiume, assalto e demolizioni con esplosivo

Nel corso dell’esercitazione continuativa sono state sviluppate tre attività tattiche principali. La prima è stata il forzamento di un corso d’acqua in presenza di unità ostili simulate, lo scenario più complesso per un reparto del genio, chiamato ad aprire la via alla manovra sotto la pressione di un avversario.

Successivamente, i militari hanno condotto l’assalto a postazioni nemiche in ambiente montano, con i fucilieri del 3° alpini impegnati nella manovra di fuoco e movimento. A chiudere il ciclo, la demolizione di mezzi e materiali mediante l’impiego di esplosivi, attività che rappresenta una delle competenze distintive dei guastatori.

Genio e fanteria insieme: l’obiettivo è l’interoperabilità

L’esercitazione non è servita solo a mantenere alta la prontezza operativa dei reparti. L’impiego congiunto di una compagnia del genio e di un plotone di fanteria alpina ha avuto come obiettivo dichiarato quello di accrescere il livello di interoperabilità tra unità del genio e della fanteria nella condotta di attività tattiche complesse.

Come sottolineato dall’Esercito, la condotta di attività addestrative di questa tipologia permette al personale di garantire elevati livelli di prontezza, affinando al tempo stesso la capacità di operare in modo integrato sul terreno, dove il supporto dei guastatori alla manovra dei fucilieri può fare la differenza tra il superamento di un ostacolo e l’arresto dell’intera operazione.

La Taurinense e la montagna come palestra operativa

L’alta Valle di Susa si conferma così uno dei terreni d’elezione per l’addestramento della brigata alpina “Taurinense”, che continua a investire sulla preparazione dei propri reparti negli ambienti montani più severi. Freddo, quota, corsi d’acqua e terreno impervio diventano parte integrante dello scenario addestrativo, in linea con l’esigenza dell’Esercito di disporre di unità pronte a operare in contesti warfighting anche nelle condizioni ambientali più difficili.

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