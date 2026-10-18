Crosetto nell’alloggio del Vicecomandante dei Carabinieri. UNARMA: «Due pesi e due misure? L’Arma merita trasparenza»

Dopo la ricostruzione del quotidiano Domani sulla sistemazione temporanea del ministro della Difesa ai Parioli, UNARMA chiede al Comando Generale di rendere pubblici i criteri con cui vengono assegnati gli alloggi a chi non appartiene all’Arma. E solleva il caso di una sala negata alla Legione Emilia-Romagna per la presentazione del proprio calendario. La Difesa: «Scelta che non attiene alle funzioni del ministro».

La nota di UNARMA: «Non contestiamo l’alloggio, chiediamo regole chiare»

La vicenda dell’alloggio di servizio concesso al ministro Guido Crosetto all’interno del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri esce dal perimetro della polemica politica ed entra nel dibattito interno all’Arma. A intervenire è UNARMA – Associazione Sindacale Carabinieri, con una nota firmata dal segretario generale Antonio Nicolosi che sposta il fuoco dalla persona del ministro al metodo seguito dall’amministrazione.

«Sia chiaro, una volta per tutte, UNARMA non contesta l’alloggio concesso al Ministro della Difesa presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, non è questo il punto. Le esigenze istituzionali vanno rispettate», premette Nicolosi. «Il punto è un altro, ed è una questione di trasparenza, imparzialità e coerenza nell’applicazione delle regole».

Le domande poste dal sindacato sono precise: «Se gli alloggi dell’Arma possono essere assegnati anche a persone che non appartengono al Corpo, con quali criteri vengono autorizzate queste assegnazioni? Chi decide? Quali disposizioni vengono applicate? E, soprattutto, tali criteri sono pubblici, uniformi e verificabili?».

Il caso della sala negata per il Calendario UNARMA 2027

A dare concretezza al ragionamento c’è un episodio che il sindacato mette direttamente a confronto con l’assegnazione dell’alloggio. UNARMA riferisce di non aver ottenuto la concessione di una sala presso il Comando Legione Carabinieri Emilia-Romagna, richiesta per la presentazione del Calendario UNARMA 2027, un’iniziativa rivolta agli stessi appartenenti all’Arma.

«Per quale motivo – chiede Nicolosi – una sala destinata a un’iniziativa rivolta agli stessi appartenenti all’Arma può non poter essere concessa?». E ancora: «Se esistono ragioni organizzative, regolamentari o istituzionali che impediscono la concessione della sala, vengano esplicitate in modo chiaro e trasparente. Se, invece, analoghe richieste vengono valutate diversamente, è doveroso conoscere i criteri che giustificano tale differenza».

Il sindacato tiene a precisare che non si tratta di un’accusa: «Due pesi e due misure? Non lo affermiamo come un fatto già accertato. Chiediamo che siano resi noti gli elementi necessari per escluderlo». La chiusura della nota è però una domanda retorica che pesa: «Non bisogna certo ricoprire incarichi politici/istituzionali per avere una sala per la presentazione del calendario UNARMA 2027, oppure no?».

«Non bastano generiche risposte di circostanza», aggiunge Nicolosi. «Servono chiarezza sulle procedure, motivazioni verificabili e uniformità di trattamento. Le porte delle istituzioni devono aprirsi secondo criteri chiari, non secondo circostanze che dall’esterno possono apparire incomprensibili».

La ricostruzione di Domani: 150 metri quadri a 600 euro al mese

L’intervento del sindacato arriva dopo l’articolo del quotidiano Domani che ha ricostruito la sistemazione del ministro. Secondo il giornale, Crosetto occupa dall’inizio di settembre l’appartamento formalmente destinato al vicecomandante generale dell’Arma, il generale di corpo d’armata Massimo Mennitti, il quale avrebbe potuto renderlo disponibile perché già alloggiato altrove in ragione del precedente incarico alla guida delle Unità Mobili e Specializzate “Palidoro”.

Fonti citate da Domani parlano di un immobile di circa 150 metri quadri e di un canone di circa 600 euro al mese. La soluzione sarebbe temporanea: il ministro dovrebbe rientrare nella casa privata che ha in locazione all’inizio del 2027, al termine dei lavori di ristrutturazione avviati ai primi di agosto per problemi di perdite.

La ricerca dell’alloggio, sempre secondo il quotidiano, era partita in primavera con una comunicazione dei vertici della Difesa a Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri per individuare con «massima urgenza» «l’eventuale disponibilità di un alloggio di servizio già libero, da destinare temporaneamente, all’autorità politica», con scadenza al 10 giugno. Il capo di Stato maggiore dell’Esercito, generale Carmine Masiello, avrebbe reperito rapidamente un appartamento idoneo, soluzione poi non andata in porto. Domani scrive che l’immobile non sarebbe stato gradito al ministro, versione respinta dall’entourage di Crosetto.

Le perplessità sulla vicinanza alla sala operativa

Il quotidiano riferisce inoltre di riserve espresse in ambienti militari per la vicinanza dell’alloggio alla sala operativa del Comando Generale, snodo da cui l’Arma coordina le attività sul territorio nazionale. Dalle stesse fonti arriva però la precisazione che i ruoli restano nettamente distinti e che non vi è alcuna intromissione nelle attività dell’Arma.

Va ricordato che i Carabinieri dipendono dal ministro della Difesa per i compiti militari e dal ministro dell’Interno per le funzioni di polizia e ordine pubblico: la presenza del titolare di Palazzo Baracchini in una struttura dell’Arma non costituisce in sé un’anomalia.

La posizione della Difesa

Fonti del Ministero avrebbero fatto sapere a Domani che la scelta «non attiene alle funzioni del ministro ed è stata fatta al termine della ricognizione degli alloggi disponibili». L’individuazione dell’appartamento sarebbe dunque l’esito di una procedura tecnica condotta dalle strutture competenti sulla base dei requisiti di sicurezza, senza che Crosetto abbia avuto voce in capitolo sulla destinazione finale. Il ministro, viene aggiunto, attende di rientrare nella propria abitazione anche per garantire maggiore libertà di movimento ai familiari, inevitabilmente limitata all’interno di un’installazione militare presidiata.

L’alloggio del Vicecomandante e il nodo del “doppio incarico”: risorse da razionalizzare?

C’è poi un aspetto procedurale che rende la vicenda ancora più significativa sul piano della gestione logistica dell’Arma: l’appartamento assegnato al Ministro è quello formalmente destinato al Vicecomandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. Una figura al centro di un aperto dibattito istituzionale e normativo, seguito con attenzione da InfoDifesa, sintetizzato nella domanda che ha guidato una delle nostre ultime analisi: «L’Arma dei Carabinieri ha davvero bisogno di un Vicecomandante?».

La vicenda dell’alloggio porta infatti a galla un cortocircuito organizzativo: l’immobile è risultato disponibile poiché l’Ufficiale Generale nominato alla carica ricopre contestualmente un altro vertice operativo (Comandante delle Unità Mobili e Specializzate “Palidoro”), disponendo già dei relativi alloggi e uffici legati a tale funzione primario.

Trattandosi di un incarico spesso attribuito ad interim o in combinazione con altri ruoli di vertice, sorge una riflessione spontanea ed oggettiva: se l’alloggio del Vicecomandante rischia di rimanere strutturalmente inutilizzato a causa del doppio incarico, non sarebbe più opportuno che l’Arma riassorba e destini stabilmente tali risorse abitative al personale in servizio che ne ha effettivo bisogno?

È un tema di razionalizzazione del patrimonio immobiliare che si aggancia direttamente all’iniziativa di sindacato ispettivo promossa dall’On. Penza tramite un’interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro Crosetto, ad oggi in attesa di risposta ufficiale.

Cosa dice la normativa sugli alloggi di servizio

Gli alloggi della Difesa sono disciplinati dal Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 66/2010) e dal Testo unico regolamentare (d.P.R. 90/2010), che distinguono tra ASI, connessi all’incarico, AST, per la temporanea sistemazione del personale, e alloggi gratuiti riservati a specifiche cariche. I canoni sono determinati dall’amministrazione con criteri propri e risultano in genere inferiori ai valori di mercato: da qui l’espressione «canone calmierato».

Sul piano della sicurezza, un ministro della Difesa in carica è soggetto a un dispositivo di tutela che richiede controllo degli accessi e protezione perimetrale, requisiti difficilmente garantibili in un condominio privato. Resta però il punto sollevato da UNARMA: la ricostruzione pubblicata non specifica a quale categoria sia stato formalmente ricondotto l’alloggio, né con quale atto e in base a quale disposizione sia avvenuta l’assegnazione a un soggetto esterno all’Arma. È proprio su questo che il sindacato chiede una risposta formale.

Un tema che riguarda tutto il personale

Non è la prima volta che UNARMA interviene sulla gestione del patrimonio alloggiativo dell’Arma: nei mesi scorsi il sindacato aveva inviato al Comando Generale una proposta di piano di ricognizione e recupero di immobili da destinare ad alloggi di servizio per il personale, oltre a segnalazioni su affidamenti e interventi manutentivi presso caserme e alloggi. La questione dell’alloggio ministeriale si innesta quindi su una vertenza più ampia, che riguarda la disponibilità di case di servizio per migliaia di carabinieri trasferiti lontano dalle famiglie.

«Siamo pronti a prendere atto di ogni motivazione formale, purché ritenuta legittima», conclude Nicolosi. «Ma abbiamo il dovere di chiedere risposte quando emergono situazioni che meritano chiarimenti. Perché la fiducia nelle istituzioni si costruisce con regole trasparenti, decisioni motivate e rispetto reciproco. E la trasparenza si dimostra con i fatti, non con il silenzio».

InfoDifesa resta a disposizione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa qualora volessero fornire precisazioni o repliche in merito alle questioni sollevate.

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