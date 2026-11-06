Allarmi bomba sugli aerei, Crosetto avverte: «È guerra sotto soglia, è tutto legato». E sull’Ucraina sfida la Lega: «Il 13° pacchetto va avanti»

Nessun vertice straordinario a Palazzo Chigi, perché il dossier è aperto da anni. È la risposta secca che il ministro della Difesa Guido Crosetto ha dato arrivando al Senato per il question time, dopo la giornata segnata dai falsi allarmi bomba su diversi voli e dal decollo dei caccia dell’Aeronautica per scortare gli aerei interessati. «Del tema delle minacce ibride, come sapete, io ne parlo da tre-quattro anni, quindi non c’è bisogno di un vertice oggi. È un lavoro che è stato fatto in questi anni e che deve proseguire e intensificarsi».

«Dai frigoriferi al sangue in Francia»: una strategia per alimentare il caos

Il ministro collega esplicitamente gli episodi delle ultime ore a un quadro più ampio, che attraversa i confini nazionali. «Mi pare che ormai ogni giorno, dai frigoriferi alle scorte di sangue in Francia, a questi finti allarmi, c’è qualcuno che ha l’interesse ad alimentare le tensioni. Noi abbiamo l’interesse invece a fare il contrario e garantire la sicurezza del Paese». Un lavoro che, sottolinea, «è continuo, costante, riguarda tutti i settori dello Stato che devono occuparsene»: dalla sicurezza al comparto difesa, dalla polizia a ogni altra amministrazione coinvolta.

Alla domanda se esista un legame tra gli attacchi ai supermercati italiani e quelli agli ospedali francesi, Crosetto non ha avuto esitazioni: «È tutto legato: i frigoriferi, il sangue in Francia, i droni, gli aerei, le minacce. Viviamo in questo periodo». Gli allarmi di ieri, ha ricordato, «per fortuna si sono rivelati tutti falsi», ma restano «un esempio di come è facile, comunque, innescare problemi, innescare ansia e creare psicosi nei nostri Paesi». Azioni che, nella lettura del titolare della Difesa, «fanno parte di una strategia per aumentare il caos».

Perché nessuno può indicare il colpevole

Il passaggio più significativo riguarda l’attribuzione. A chi gli chiedeva se si sappia chi abbia organizzato gli allarmi bomba, Crosetto ha spiegato il meccanismo con cui questo tipo di minaccia viene costruito: «Si chiama “guerra sotto soglia” perché è sotto la soglia di attribuzione. Viene fatta apposta in questo modo, perché nessuno possa attribuire a un colpevole».

Lo stesso schema, ha aggiunto, vale per il dominio cibernetico: «È la stessa cosa che vale per gli attacchi cyber. Sono al 99% sotto la soglia di attribuzione. Quindi tu lo subisci, devi difenderti, magari ti fa danni, ma nessuno può dimostrare che arriva da A, B o C. Uno può dubitare da dove può arrivare ed è una nuova minaccia a cui sono quattro anni che dico che in qualche modo dovremmo abituarci».

Caccia in volo, il ministro: «Procedura normale»

Sul decollo dei velivoli militari che hanno affiancato gli aerei civili oggetto delle segnalazioni, Crosetto ha ridimensionato ogni lettura allarmistica: «È una procedura normale, partono tutte le volte che viene segnalato qualche volo con dei sospetti, come in questo caso». Lo scramble dei caccia, in altre parole, rientra nella routine operativa della difesa aerea nazionale ogni volta che un volo viene classificato come sospetto.

Ucraina, il 13° pacchetto arriva al Copasir la prossima settimana

In Aula il confronto più atteso era quello con il senatore Carlo Calenda, che con l’interrogazione numero 2886 ha chiesto conto del nuovo decreto di aiuti militari a Kiev, alla luce della contrarietà dichiarata dal vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. Calenda ha ricostruito la sequenza: 12 decreti di sostegno complessivi, cinque in sette mesi di governo Draghi e sette in quattro anni di governo Meloni, con quello che ha definito «un processo di disingaggio neanche troppo nascosto», visto che «quest’anno siamo a zero» e «l’anno scorso abbiamo messo 300 milioni di euro». Secondo il leader di Azione, l’Italia è ferma all’1,69% del totale degli aiuti militari, una cifra che costa ai cittadini «meno di un caffè, diciamo 90 centesimi al mese».

Il senatore ha poi elencato le dichiarazioni contrastanti dei mesi scorsi: il 26 agosto Crosetto affermava che il pacchetto «ad oggi non esiste in natura», mentre il ministro degli Esteri Tajani sosteneva che la Difesa lo stesse preparando con tempi «abbastanza rapidi»; il 18 ottobre Crosetto annunciava alla BBC un nuovo pacchetto entro la fine dell’anno; il 26 ottobre lo dava per pronto e il 29 ottobre Tajani per «quasi pronto». «Non lo fate parlare più, perché sennò arriva al non essere pronto», ha ironizzato Calenda, ricordando che l’autorizzazione alla cessione scade a fine anno e chiedendo al governo di chiarire «se siamo un grande Paese che sta aiutando l’Ucraina o un piccolo Paese che sta dicendo che aiuta l’Ucraina».

«Noi rispetteremo i patti». E propone di prolungare il meccanismo del decreto

La risposta del ministro è stata netta: «Noi rispetteremo i patti che abbiamo preso con i nostri alleati europei, Nato, con il gruppo di contatto per l’Ucraina e con l’Ucraina». Il pacchetto, ha confermato, «è stato predisposto e penso sarà discusso in Copasir la prossima settimana». Quanto ai dati dell’osservatorio del Kiel Institute citati da Calenda, Crosetto li ha respinti: «Non possono essere presi in considerazione per una nazione che ha scelto come procedura la segretazione, a differenza di altre che li hanno resi pubblici, per cui è un dato su cui non posso neanche rispondere».

Il passaggio politicamente più rilevante è arrivato subito dopo. «Da parte mia proporrò la possibilità di prolungare il meccanismo del decreto» anche per il prossimo anno, ha annunciato il ministro, ricordando che quel meccanismo «è stato scelto non dal governo Meloni». «C’è gente che pare esserselo dimenticato: è stato individuato, scelto e votato dal governo Draghi ed è stato votato, udite udite, da praticamente tutti i partiti dell’attuale minoranza e praticamente tutti i partiti della maggioranza». Un sistema votato «da Fratelli d’Italia che stava all’opposizione, dalla Lega, da Forza Italia, dal PD e dal Movimento 5 Stelle». Da qui la stoccata, rivolta tanto all’alleato leghista quanto alle opposizioni: «Se era giusto allora diventa difficile spiegare perché è ingiusto adesso». E ancora: «Se era giusto nel momento in cui l’invasione è iniziata, bastava non aiutare allora: sarebbe arrivata in fondo ancora più facilmente, senza quattro anni, con la logica di quelli che dicono “smettetela così finirà la guerra”. Sarebbe finita prima allora, quando erano già arrivati i carri armati a Kiev». «Per quanto mi riguarda il governo manterrà la linea che ha seguito in questi quattro anni», ha chiuso.

Shahed più veloci, Kiev ferma solo il 10% degli attacchi

Crosetto ha spiegato anche perché il nuovo pacchetto si è reso necessario e perché la sua gestazione è stata così lunga. «È cambiata profondamente la situazione sul terreno dell’Ucraina, che fino a poco tempo fa riusciva a fermare il 90% degli attacchi mentre adesso ne ferma il 10%, perché si è evoluta in modo esponenziale la tecnologia russa e la velocità dei nuovi Shahed rende difficile, spesso impossibile, fermarli».

Di conseguenza è cambiata la richiesta ucraina. «Nei primi pacchetti era una richiesta a 360 gradi: mandateci qualunque cosa, perché era una guerra che stava iniziando. Man mano che la guerra è andata avanti e le minacce si sono circoscritte, chiedono delle cose che non sono disponibili, per cui si è ridotta l’intensità dei pacchetti proprio perché, passando il tempo e avendo mandato aiuti, le cose che servivano realmente non c’erano più e sono state difficili da mandare». Il ritardo accumulato, ha precisato, «deriva da quella difficoltà: sono cambiate le minacce, anche le cose che servono per fermarle».

«Non abbiamo mai mandato una lira». Il nodo dei materiali che non arrivano

A margine del question time, il ministro ha toccato un tema che raramente emerge nel dibattito pubblico. «Una delle cose che vorrei che qualcuno mi chiamasse a spiegare in Aula è che le cose previste nei decreti magari due-tre anni fa, magari non sono ancora arrivate». Due gli equivoci da sgombrare: «Quando si dice che mandiamo soldi: noi non abbiamo mai mandato una lira in nessun decreto. Seconda cosa: molti dei materiali che vediamo nel decreto hanno necessità magari di essere ripristinati». «Un giorno o l’altro, pur essendo nel segreto, dovremmo fare chiarezza. Non è che il giorno dopo un decreto arrivano gli aiuti. Io mi auguro che almeno quelli che servono, e cioè per difendersi da attacchi che colpiscono ormai solo le popolazioni civili, possano arrivare, ma non è facile».

Sul fronte del disimpegno invocato da una parte della politica, Crosetto ha ribadito il suo ragionamento: «Coloro che pensano che un disimpegno dell’Italia in qualche modo potrebbe far finire la guerra non capiscono che tutte le altre nazioni continuerebbero a mantenere la parola e continuerebbero ad aiutare e, inoltre, che la possibilità di conquistare l’Ucraina aumenterebbe la volontà russa di proseguire la guerra». La resistenza ucraina, nella sua visione, è «la base su cui costruire la soluzione diplomatica» che l’Italia «sta cercando di perseguire ininterrottamente da quattro anni» per arrivare a «una pace giusta che auspichiamo già da domani mattina».

Calenda «parzialmente soddisfatto»: «Dopo Salvini volevamo questa conferma»

In replica Calenda si è detto «parzialmente soddisfatto», riconoscendo al ministro di aver ammesso «con chiarezza che abbiamo fatto difficoltà a trovare le cose che servono agli ucraini». Un problema che, ha osservato, «riguarda la difesa in generale, perché a questo punto ci servono quelle cose che abbiamo difficoltà a trovare». Il punto politico, però, è la conferma del rinnovo dell’autorizzazione: «Questa è una cosa molto importante. Dopo le dichiarazioni del vicepremier Salvini volevamo questa conferma. Su questa base noi ci saremo, perché riteniamo che l’Ucraina debba essere una priorità per tutti i Paesi europei».

Il tema si intreccia con la lettera inviata dalla premier Giorgia Meloni al presidente del Consiglio europeo António Costa, nella quale definisce «improcrastinabile che l’Europa parli a una voce sull’Ucraina» e chiede di decidere a dicembre chi siederà al tavolo negoziale: «Non faremo mai mancare il contributo, ma il risultato conta più del formato».

Bernini sulla ricerca: «Agli atenei aumenti, non tagli»

Nello stesso question time la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, rispondendo alle senatrici di Italia Viva Paita e Musolino, ha difeso le scelte del governo sul rientro dei ricercatori: «Non abbiamo modificato la legge Renzi sul ritorno dei cervelli, l’abbiamo modificata sul regime fiscale dei calciatori». Il fondo di finanziamento ordinario sale a 9,5 miliardi, mentre dal 2023 gli investimenti sulla ricerca ammontano a 11 miliardi, resi strutturali con bandi certi e graduatoria al 30 settembre. Finanziati 230 progetti di ricerca con oltre 260 milioni, rafforzate le chiamate dirette (1.040 per 52 milioni) e stanziati in legge di bilancio altri 12 milioni per lo stesso strumento. «La ricerca si rafforza investendo in strumenti e infrastrutture, mentre in passato ci sono state solo riforme a costo zero», ha concluso.

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