Allarme spie russe in Europa: Sikorski chiede l’espulsione di quasi mille diplomatici da UE e Schengen

La Polonia alza il livello dello scontro diplomatico con Mosca e chiede all’Unione Europea una stretta senza precedenti sulla presenza russa nel continente. Secondo il ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski, la Russia dispone oggi di un numero “eccessivamente elevato” di diplomatici nei Paesi dell’Unione Europea: oltre 2.000 persone.

Il dato più allarmante, nelle parole di Varsavia, riguarda però la funzione reale di una parte significativa di questo personale. Per Sikorski, almeno il 40% dei diplomatici russi accreditati nell’UE svolgerebbe attività incompatibili con lo status diplomatico.

“Operano attraverso agenzie che compiono attività terroristiche nei nostri Paesi”, ha dichiarato il capo della diplomazia polacca, chiedendo ai partner europei di intervenire con misure coordinate.

La richiesta della Polonia: espellere fino al 40% dei diplomatici russi

La proposta avanzata da Sikorski è netta: ridurre in modo drastico la presenza diplomatica russa nell’UE, arrivando all’espulsione di quasi 1.000 funzionari. Una misura che, nelle intenzioni di Varsavia, dovrebbe colpire quella rete che la Polonia considera parte integrante delle operazioni ibride condotte da Mosca contro l’Europa.

Il ministro polacco ha spiegato che la Russia non dovrebbe poter continuare a beneficiare dei privilegi garantiti dalla libera circolazione nello spazio europeo mentre, secondo Varsavia, tenta di destabilizzare l’Unione dall’interno.

Il nodo non riguarda solo il numero degli accreditamenti diplomatici, ma anche la possibilità per il personale russo di muoversi tra i Paesi dell’area Schengen. Un diplomatico accreditato in uno Stato membro può infatti spostarsi con relativa facilità all’interno dello spazio europeo, un meccanismo che secondo la Polonia rischia di essere sfruttato per attività non compatibili con la diplomazia tradizionale.

“Attività incompatibili con lo status diplomatico”

Le accuse di Sikorski si inseriscono in un quadro di crescente tensione tra l’Europa e la Russia. Varsavia sostiene che una parte consistente del personale diplomatico russo lavori in realtà per strutture legate ai servizi di intelligence.

Secondo il ministro degli Esteri polacco, queste reti sarebbero collegate ad attività di sabotaggio, spionaggio e operazioni ostili condotte nei Paesi europei. Da qui la richiesta di limitare la presenza russa e di restringere la libertà di movimento dei diplomatici di Mosca.

La formula utilizzata da Sikorski — “attività incompatibili con lo status diplomatico” — richiama una categoria già usata in passato da diversi governi europei per giustificare espulsioni di funzionari sospettati di lavorare per apparati di intelligence sotto copertura diplomatica.

Il fronte della guerra ibrida contro l’Europa

La posizione polacca arriva in un momento in cui diversi Paesi europei denunciano un aumento delle minacce ibride attribuite alla Russia. Nel mirino ci sono azioni di sabotaggio, campagne di disinformazione, tentativi di influenza politica, cyberattacchi e operazioni contro infrastrutture sensibili.

Per Varsavia, la presenza di un numero così elevato di diplomatici russi rappresenta un rischio diretto per la sicurezza europea. La Polonia considera infatti la rete diplomatica di Mosca uno degli strumenti attraverso cui il Cremlino potrebbe sostenere attività ostili sul territorio dell’Unione.

La richiesta polacca non si limita quindi a una misura simbolica. L’obiettivo è ridurre la capacità operativa delle strutture russe in Europa e impedire che lo status diplomatico venga utilizzato come copertura per attività di intelligence.

Perché Schengen è il punto più sensibile

Uno degli aspetti centrali della proposta riguarda la libertà di movimento. Secondo Sikorski, la Russia non dovrebbe poter sfruttare i vantaggi offerti dallo spazio Schengen mentre conduce azioni ostili contro l’Europa.

Il problema, per i Paesi più esposti sul fronte orientale, è che la circolazione interna all’UE consente a diplomatici accreditati in uno Stato membro di raggiungere altri Paesi con minori controlli rispetto a quelli previsti alle frontiere esterne.

Da qui l’idea di introdurre restrizioni più severe e coordinate a livello europeo, evitando che ogni capitale agisca in ordine sparso. Per la Polonia, una risposta frammentata rischierebbe di lasciare spazi operativi a Mosca.

Varsavia spinge per una risposta comune dell’UE

La richiesta di Sikorski si colloca dentro una strategia più ampia della Polonia, che da tempo chiede all’Europa una linea più dura nei confronti della Russia. Varsavia è tra i governi più attivi nel sostenere l’Ucraina e nel denunciare le operazioni ibride attribuite a Mosca sul territorio europeo.

La proposta di espellere fino al 40% dei diplomatici russi rappresenta però un salto di qualità. Se adottata, avrebbe un impatto significativo sulle relazioni diplomatiche tra Russia e Unione Europea, già profondamente compromesse dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina.

La decisione finale spetterà ai singoli Stati membri e alle istituzioni europee, ma il messaggio politico lanciato da Varsavia è chiaro: per la Polonia, la presenza diplomatica russa nell’UE non è più solo una questione di relazioni internazionali, ma un tema di sicurezza nazionale ed europea.

Una nuova fase dello scontro tra Mosca e Bruxelles

Le parole di Sikorski confermano il deterioramento del rapporto tra Russia e Unione Europea. La diplomazia, un tempo canale privilegiato di dialogo anche nei momenti di crisi, viene ora indicata da Varsavia come uno degli ambiti da sottoporre a controlli molto più rigidi.

La richiesta polacca apre così un nuovo fronte: non solo sanzioni economiche, aiuti militari all’Ucraina e rafforzamento della difesa europea, ma anche una revisione profonda della presenza russa nelle capitali dell’UE.

Per Sikorski, il punto è impedire che Mosca continui a utilizzare gli strumenti della diplomazia per condurre attività ostili. Una linea dura che potrebbe trovare sostegno tra i Paesi più esposti alla minaccia russa, ma che richiederà un difficile equilibrio tra sicurezza, diritto diplomatico e decisioni politiche condivise a livello europeo.

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