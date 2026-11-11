Allarme bomba in centinaia di scuole italiane: “Metteremo in atto un genocidio”. La mail choc arriva da Taiwan e porta la firma degli attentati fantasma sugli aerei

Una sola mail, recapitata quasi in contemporanea alle caselle istituzionali di centinaia di scuole italiane, ha fatto scattare nella mattinata di mercoledì 11 novembre una nuova ondata di evacuazioni da Nord a Sud. Il messaggio, dai toni deliranti, annunciava la presenza di un ordigno esplosivo all’interno degli edifici e minacciava un vero e proprio “genocidio contro gli italiani”. Studenti e personale sono stati fatti uscire dalle aule, mentre polizia, carabinieri e artificieri hanno avviato le bonifiche. Al momento nessun esplosivo è stato trovato.

Il testo della mail: “Di voi rimarranno solo ossa”

La comunicazione è partita intorno alle 9.50 da un indirizzo di posta elettronica riconducibile alla Dayeh University, ateneo con sede nella contea di Changhua, a Taiwan. Il mittente si presenta con un nome ormai tristemente noto agli investigatori europei: “Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan”.

Questo il contenuto integrale del messaggio arrivato ai dirigenti scolastici:

“Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate”.

Oltre alla minaccia contro le scuole, dunque, il testo contiene anche un riferimento esplicito a un presunto ordigno piazzato nell’auto del Presidente del Consiglio.

Da Trieste a Siracusa: la mappa delle evacuazioni

Secondo quanto riferito dall’agenzia Adnkronos, la mail avrebbe raggiunto oltre 100 istituti in tutta Italia, mentre altre fonti parlano di diverse centinaia di scuole coinvolte, da Trieste a Potenza, da Milano a Roma fino alla Calabria e alla Sicilia.

Nella Capitale la Prefettura ha confermato un attacco informatico che avrebbe interessato una ventina di scuole. Nel quartiere Tuscolano sono stati evacuati l’istituto comprensivo Giovanni Cagliero di Largo Volumnia, l’istituto Petrarca di via Ceneda e l’istituto Rodari di via Norcia: gli stessi plessi già colpiti dal falso allarme del 2 novembre. Molti genitori sono stati contattati per riprendere i figli.

In provincia di Frosinone l’allarme ha riguardato il liceo di Ceccano, gli istituti di Monte San Giovanni Campano, l’Iss di via Roma, il liceo Maccari e la Aldo Moro nel capoluogo, oltre all’istituto comprensivo II di Pontecorvo, dove sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Segnalazioni anche ad Alatri, Veroli, Colleferro, Pofi, Pastena, Vallecorsa e Cassino.

A Siena è stato evacuato l’istituto Sarrocchi, con l’arrivo della Polizia di Stato per controlli e bonifiche. In Piemonte, a Ceva, sono state fatte uscire le scuole di ogni ordine e grado, con carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale sul posto. A Siracusa centinaia di ragazzi si sono riversati in strada e, in un plesso cittadino, una maestra sopraffatta dalla tensione ha accusato un malore ed è svenuta davanti agli alunni, fortunatamente senza gravi conseguenze.

La stessa firma degli allarmi sugli aerei e alle tv europee

Il dettaglio che più preoccupa gli investigatori è la firma. “Mikhail Andropov” è lo stesso pseudonimo utilizzato nelle mail inviate nei giorni scorsi alle emittenti televisive europee, tra cui l’irlandese RTE, la britannica Sky e la bulgara Nova TV, costrette a evacuare le redazioni e a sospendere la programmazione. In quei messaggi il mittente rivendicava anche la raffica di falsi allarmi bomba sui voli che tra il 3 e il 6 novembre ha mandato in tilt i cieli europei, con dirottamenti, atterraggi d’emergenza e caccia Eurofighter alzati in volo, avvertendo: “Questo è solo l’inizio”.

Il 5 novembre, una mail scritta in italiano e inviata agli scali romani aveva annunciato ordigni a bordo di un volo Finnair da Helsinki e di un Aer Lingus da Dublino, firmandosi “combattenti dello Stato Maschile“. La sigla rimanda al movimento ultranazionalista e misogino russo Muzhskoye Gosudarstvo (Male State), fondato da Vladislav Pozdnyakov, che però ha negato alla Bbc qualsiasi coinvolgimento. Il riferimento al “Misoginistan” nella mail di oggi sembra collocarsi nello stesso filone, anche se resta da chiarire se dietro ci sia davvero quella galassia o un semplice prestito di nomi per rendere più credibili le minacce.

Il terzo attacco alle scuole in meno di un mese

Quello di oggi è il terzo episodio in poche settimane. Il 19 ottobre una mail con oggetto “La morte è vicina”, proveniente da un account apparentemente riconducibile al ministero dell’Istruzione saudita, aveva colpito circa un centinaio di istituti tra Verona, Padova, Genova, Piacenza, Lucca, Arezzo, Chieti, Crotone, Reggio Emilia e Reggio Calabria, con la sola provincia di Verona a contare 27 scuole evacuate.

Il 2 novembre un secondo messaggio, firmato da presunti membri del “corpo delle Guardie della rivoluzione islamica”, era arrivato a 271 scuole, annunciando un’esplosione entro un’ora e minacciando di uccidere a coltellate i sopravvissuti. A Roma la preside del Cagliero, Anna Fucile, aveva dovuto far evacuare circa 1.800 bambini, accompagnati nel parco di Villa Lais.

Il copione si ripete in modo quasi identico: il sacchetto di plastica, l’innesco a distanza, i sopravvissuti “finiti a coltellate”. Cambiano solo le sigle con cui gli autori si presentano.

Spoofing e server esteri: la pista della Polizia Postale

Le indagini sono affidate alla Polizia Postale. L’ipotesi principale è quella di un’operazione pianificata di procurato allarme su scala nazionale, realizzata attraverso tecniche di spoofing: il mascheramento dell’identità reale del mittente sfruttando server vulnerabili o indirizzi appartenenti a enti terzi del tutto inconsapevoli, come nel caso dell’università taiwanese. La provenienza apparente della mail, in altre parole, non indica necessariamente dove si trovino gli autori.

Sul fronte dei falsi allarmi aerei, la Procura di Roma ha già aperto un fascicolo contro ignoti per procurato allarme, coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi, mentre la Procura di Milano ha aggiunto l’ipotesi di pubblica intimidazione, reato che punisce chi minaccia gravi crimini contro la sicurezza delle persone con modalità tali da suscitare paura nella collettività. Le verifiche sono coordinate anche dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e vedono il coinvolgimento di Europol. Gli investigatori stanno valutando eventuali collegamenti tra le minacce alle scuole e quelle ai voli, senza che al momento siano stati accertati.

Un attacco a basso costo e ad alto impatto

Il meccanismo è tanto semplice quanto efficace: per ogni mail inviata scattano protocolli di sicurezza, evacuazioni, interventi di polizia, carabinieri, vigili del fuoco e artificieri. Un moltiplicatore di caos che mette sotto stress l’intero sistema, interrompe la didattica e colpisce il punto più sensibile delle comunità: i bambini e le loro famiglie. Dopo l’allarme del 19 ottobre il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, aveva parlato di “comportamento irresponsabile che non può essere tollerato”.

Le autorità invitano dirigenti e famiglie a segnalare tempestivamente messaggi sospetti, a non diffondere notizie non verificate e ad attenersi alle indicazioni delle forze dell’ordine. Le bonifiche negli istituti coinvolti sono ancora in corso.

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