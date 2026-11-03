Lutto nella Polizia Stradale: addio al Sovrintendente Alfonso Pasqua, pilastro della comunità per oltre trent’anni

Il lutto improvviso che ha colpito la Polizia Stradale di Capitanata

San Severo e Foggia si stringono attorno alla famiglia e ai colleghi di Alfonso Pasqua, Sovrintendente della Polizia di Stato scomparso prematuramente all’età di 57 anni. Nato l’8 gennaio 1969, Pasqua ha trascorso quasi quattro decenni in divisa, la maggior parte dei quali sulle strade dell’Alto Tavoliere, diventando un volto familiare per chi, a San Severo, ha incrociato una pattuglia della Stradale negli ultimi vent’anni.

La notizia della sua morte ha lasciato attoniti i colleghi del Distaccamento Polizia Stradale di San Severo, che lo hanno voluto ricordare con un messaggio sentito e personale. Un addio reso ancora più difficile, scrivono, dal fatto che solo pochi mesi fa lo avevano rivisto con la sensazione che la vita gli avesse «finalmente trovato la sua quadra giusta».

Dalla Banda musicale del Corpo alla divisa su strada

Il percorso di Alfonso Pasqua nella Polizia di Stato inizia nel 1988, a 19 anni, ma non in una volante o lungo un’autostrada. I primi anni li trascorre nella Banda musicale del Corpo, dove è maestro di solfeggio e di dettato musicale. La musica, per lui, è il primo modo di servire l’istituzione: con rigore, ascolto e armonia, qualità che i colleghi riconosceranno in lui anche molti anni dopo, in un contesto completamente diverso.

Dopo circa sette anni lascia gli spartiti per la strada. La prima destinazione è la sottosezione Polizia Stradale Autostradale di Foggia. Poi, nel 1998, arriva il trasferimento al Distaccamento di Polizia Stradale di San Severo, dove resterà per oltre vent’anni. È qui che Pasqua costruisce la sua reputazione di punto di riferimento insostituibile, tra incidenti, controlli e turni notturni su una delle arterie più trafficate e complesse della provincia.

L’ultimo capitolo della sua carriera lo vede al Reparto Prevenzione Crimine di San Severo, dove porta l’esperienza accumulata in trent’anni di servizio operativo, insieme a quell’equilibrio e a quel senso del dovere che i colleghi descrivono come la sua cifra distintiva.

«Sapeva fermare il tempo»: il ricordo dei colleghi

Il messaggio diffuso dal Distaccamento di San Severo non è un comunicato di circostanza. È il ritratto di un uomo che, in un lavoro «che corre veloce tra emergenze e sirene», aveva un ritmo tutto suo.

«Alfonso aveva un ritmo speciale», scrivono i colleghi. «Sapeva fermare il tempo con il suo passo lento e riflessivo, la sua voce rassicurante e quel modo pacato di dare il giusto peso alle cose». Un uomo che non cercava mai i riflettori, ma la cui dedizione silenziosa e la cui calma riuscivano ad alleggerire anche il turno più faticoso.

Per le generazioni più giovani di agenti arrivate a San Severo nel corso degli anni, Pasqua è stato «un vero maestro e una guida», capace di trasmettere il valore del rispetto e dell’impegno non con le parole ma con l’esempio quotidiano. Un ruolo, quello del maestro, che in fondo non aveva mai smesso di ricoprire dai tempi della Banda.

«Continua a suonare per tutti noi»

Il saluto si chiude con parole che mescolano il linguaggio della strada e quello della musica, i due mondi che hanno segnato la vita professionale del Sovrintendente.

«Ci mancherai enormemente, Alfonso. Ora che la strada continua per noi, sappiamo che a ogni pattuglia che parte e a ogni servizio che inizia ci sarà un pezzetto della tua forza a farci da guida. Fai buon viaggio, Alfonso. Proteggici da lassù e continua a suonare per tutti noi le tue melodie. Non ti dimenticheremo mai».

Firmato: i colleghi e gli amici del Distaccamento Polizia Stradale di San Severo. Un «fratello di strada», come lo definiscono, che lascia un vuoto difficile da colmare in una comunità professionale abituata a fare i conti con il dolore degli altri e che oggi deve fare i conti con il proprio.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!