Augusta piange il comandante Alessandro Quartarone: picchetto d’onore e chiesa gremita per l’ufficiale della Marina stroncato a 45 anni

L’ultimo saluto nella chiesa di Santa Lucia

Una chiesa che non è riuscita a contenere tutti. Fuori, sul sagrato, decine di persone rimaste in piedi per l’intera funzione. Dentro, un silenzio rotto soltanto dalla commozione. Così Augusta ha salutato Alessandro Quartarone, 45 anni, capitano di fregata della Marina Militare in servizio, portato via in pochissimo tempo da una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Le esequie si sono svolte mercoledì 30 settembre 2026, alle 11:00, nella Chiesa di Santa Lucia di Augusta, a tre giorni dalla scomparsa: l’ufficiale è mancato ai suoi cari il 27 settembre 2026. Un addio arrivato all’improvviso, che ha lasciato attoniti colleghi, amici e un’intera comunità che lo aveva visto crescere.

Il picchetto dei marinai per l’ufficiale augustano

A rendere gli onori militari alla salma, un picchetto di marinai schierato all’ingresso della chiesa. In prima fila sottufficiali e ufficiali della Marina Militare, giunti per accompagnare un collega che, prima ancora che un superiore, molti consideravano un punto di riferimento.

“Un uomo guida, di immensa bontà e umiltà”

A raccontare chi fosse davvero Alessandro Quartarone sono le parole di chi ha lavorato e vissuto accanto a lui. In un messaggio di cordoglio diffuso in questi giorni, viene ricordato come “un uomo guida, professionista esemplare e persona di immensa bontà e umiltà”. Qualcuno che, si legge ancora, apparteneva a quella categoria di persone capaci di lasciare “un’impronta indelebile nella vita di chiunque incroci il loro cammino”.

Non il ritratto di circostanza che spesso accompagna questi momenti, ma la fotografia di un ufficiale che aveva fatto della discrezione e della competenza il proprio stile di comando. Un uomo, dicono i colleghi, che sapeva guidare senza alzare la voce e che non si sottraeva mai quando c’era da dare una mano.

Il saluto: “Che il vento ti sollevi verso mari sereni”

Il messaggio si chiude con un augurio che ha il sapore della tradizione marinara: “Caro Alessandro, che la terra sia leggera e che il vento ti sollevi spingendoti verso mari sereni”. Parole che, lette tra i banchi di Santa Lucia, hanno strappato più di una lacrima a chi era presente.

Una comunità che si stringe alla famiglia

Il lutto ha colpito trasversalmente la città e gli ambienti della Marina, dove la notizia della scomparsa si è diffusa rapidamente nelle ore successive al 27 settembre. Alla famiglia dell’ufficiale sono arrivati in questi giorni messaggi di vicinanza da colleghi in servizio in tutta Italia, segno di una stima che andava ben oltre i confini della base augustana.

Resta, in chi lo ha conosciuto, il ricordo di un uomo che aveva dedicato la vita alla divisa senza mai dimenticare di essere, prima di tutto, una persona capace di ascoltare. È questo, forse, il lascito più grande di Alessandro Quartarone: non i gradi sulla spalla, ma la traccia lasciata in chi ha avuto la fortuna di lavorargli accanto.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!