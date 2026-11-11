Giorgetti non firma, Crosetto tira dritto: la Lega scarica l’Ucraina a un passo dal voto? Tutti i fronti aperti tra Salvini e la Difesa

Una firma che manca e una telefonata a Palazzo Chigi

La sera di lunedì 9 novembre il tredicesimo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina è arrivato sul tavolo del governo con due firme su tre. Quella di Guido Crosetto e quella di Antonio Tajani c’erano, con tanto di bollinatura del Mef. Mancava quella di Giancarlo Giorgetti. Per un decreto interministeriale classificato, che non si può leggere né sottoscrivere da remoto, è un dettaglio che pesa: senza il concerto del ministro dell’Economia l’atto, formalmente, non esiste.

La spiegazione ufficiale è arrivata nel giro di poche ore. Secondo fonti di governo citate dall’Ansa, è stato lo stesso Giorgetti a chiamare Giorgia Meloni per chiarire che il ritardo era legato solo alla sua assenza da Roma: il ministro era a Bruxelles per Eurogruppo ed Ecofin, reduce peraltro da un intervento alla schiena, e dovrebbe rientrare nella Capitale tra mercoledì e giovedì. A quel punto firmerà.

Meloni, Tajani e Crosetto: il coro del «nessun giallo»

La premier ha chiuso la questione all’arrivo alla Fiera di Bologna per l’Eima: «Non c’è la questione di una mancata firma, quando ci sono questioni sono contenta di commentarle ma in questo caso è un impedimento fisico temporaneo, tanto che il ministro Crosetto è al Copasir. Penso che quando avrà terminato la sua presenza all’Ecofin Giorgetti tornerà a Roma e firmerà il pacchetto». Le posizioni diverse degli alleati, ha aggiunto, rientrano tra le «sensibilità diverse» su cui «la maggioranza ha sempre trovato una sintesi». E comunque «la posizione dell’Italia non cambierà».

Tajani, intervenuto a Radio anch’io, ha ricordato che Giorgetti è «favorevole al provvedimento» e che «non c’è nessun giallo e nessuna tempesta. L’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina sperando che si arrivi presto alla pace». Crosetto, prima di entrare a Palazzo San Macuto, ha confermato che il collega «era fuori Roma e non stava bene» e che «non credo ci saranno sorprese». Sul merito: «Non ci sono problemi politici». La presentazione al Copasir, ha precisato, «è un passaggio formale, non è una autorizzazione che invece viene data dal Parlamento a inizio anno».

Cosa è successo al Copasir

Nella seduta di martedì 10 novembre il ministro della Difesa ha illustrato ai membri del Comitato il contenuto del decreto. L’elenco delle forniture resta secretato, come per tutti i dodici pacchetti precedenti. Dalle sue parole a margine emergono però alcuni punti fermi: il pacchetto serve a «dare un aiuto all’Ucraina per far fronte ai nuovi tipi di minacce», in particolare i droni più rapidi che colpiscono obiettivi civili. Kiev chiede soprattutto difesa antiaerea, ma sull’ipotesi di nuovi missili Aster per il Samp-T già fornito Crosetto ha tagliato corto: «Ne abbiamo da tenere per noi». Secondo le ricostruzioni di stampa, nell’invio sarebbero inclusi altri sistemi missilistici, oltre a generatori e componenti per gli impianti energetici.

Il quadro operativo descritto dal ministro è netto: fino a poco tempo fa l’Ucraina «riusciva a fermare il 90% degli attacchi mentre adesso ne ferma il 10%», perché la tecnologia russa «si è evoluta in modo esponenziale» e la velocità dei nuovi Shahed rende «spesso impossibile» intercettarli. Allo stesso tempo Crosetto ha ammesso che l’intensità dei pacchetti italiani si è ridotta: Kiev chiede «cose che non sono disponibili», perché «passando il tempo e avendo mandato aiuti, le cose che servivano realmente non c’erano più».

Borghi contro Crosetto: la Lega mette il paletto sul 2027

Dentro e fuori il Comitato la Lega ha fatto sentire la propria voce attraverso il senatore Claudio Borghi, componente del Copasir, protagonista di un confronto duro con il ministro. La posizione del Carroccio è stata messa a verbale così: «Il tredicesimo pacchetto, qualora firmasse Giorgetti, è coperto dal decreto dell’anno scorso: qualora invece si volesse fare un decreto per il 2027, cosa che io sconsiglio, a quel punto c’è una contrarietà politica». Borghi ha chiesto anche di verificare gli effetti economici delle forniture e la natura difensiva delle armi inviate, richiamando la linea uscita dal congresso che ha confermato Salvini alla guida del partito.

La replica di Crosetto ai cronisti è stata secca: presentare il pacchetto al Comitato e «andare avanti», secondo la linea tenuta dal governo negli ultimi quattro anni. Il ministro aveva già annunciato al Senato che proporrà «la possibilità di prolungare il meccanismo del decreto» anche per il prossimo anno, come avviene dal 2022: quattro decreti legge “cornice” convertiti dalle Camere, dodici provvedimenti interministeriali illustrati al Copasir. L’attuale autorizzazione scade il 31 dicembre: senza un nuovo decreto, dal 2027 non si spedisce più nulla. Tra le ipotesi circolate c’è un rinvio della discussione a marzo.

La frase che ha fatto saltare l’intesa

Fino a lunedì sera l’accordo nella maggioranza sembrava reggere: il Carroccio avrebbe dato battaglia a dicembre, sul decreto cornice, lasciando passare il tredicesimo pacchetto. Poi Tajani, ospite di Cinque Minuti di Bruno Vespa, ha anticipato: «Con i ministri Giorgetti e Crosetto ho firmato la decisione di fornire il tredicesimo pacchetto di strumenti militari a Kiev». Un’uscita che a via Bellerio è stata letta come una forzatura. La risposta è arrivata con una frase fatta filtrare dagli ambienti leghisti: «Nessuno, neanche Giorgetti, sa cosa c’è scritto». Tradotto: Salvini vuole vedere la lista prima del via libera. E il tutto alla vigilia dei colloqui di Abu Dhabi, dove l’Italia siede nel formato europeo E4.

Il paradosso leghista: dodici pacchetti sì, il tredicesimo con la lente

Qui la vicenda smette di essere tecnica. Il ministro dell’Economia della Lega ha concertato tutti i dodici pacchetti precedenti e il decreto cornice adottato pochi giorni dopo Natale 2025, che autorizza gli invii per tutto il 2026. Da allora, undici mesi, non è partito nulla: il Carroccio, pur avendo strappato alcune modifiche formali, si è messo di traverso per mesi. Ora che il governo si avvicina all’ultimo tratto di legislatura, il partito di Salvini scopre di volere trasparenza sull’elenco degli armamenti e chiede di «ridurre il supporto bellico» alla luce dei negoziati.

La domanda è legittima: la Lega sta cercando di defilarsi proprio sull’ultimo pacchetto che questo esecutivo potrebbe varare prima delle elezioni, per presentarsi agli elettori con un volto nuovo e le mani pulite da quattro anni di forniture a Kiev? Il tempismo suggerisce quantomeno un’operazione di riposizionamento. E lo stesso Crosetto, parlando del rinnovo per il 2027, ha fatto capire di non essere disposto a offrire al Carroccio una via d’uscita indolore.

Non solo Ucraina: la Lega e la Difesa sono ai ferri corti da mesi

Il braccio di ferro sugli aiuti a Kiev è l’ultimo capitolo di una frizione che va avanti da settembre e che ha sempre lo stesso bersaglio: il ministero della Difesa.

Il primo fronte è Strade Sicure. A settembre la Lega ha spinto per portare il contingente a 10mila militari, con una risoluzione poi approvata il 1° ottobre dalla Commissione Difesa della Camera. Crosetto ha frenato, parlando di interventi «estetici» e ricordando che «i militari dovrebbero fare i militari e le forze di polizia le forze di polizia», con la proposta di sostituire gradualmente i 6.800 uomini dell’operazione con diecimila carabinieri ausiliari dotati di poteri di polizia giudiziaria. Per questo, ha ricordato, «sono stato anche attaccato perché sembrava non fossi abbastanza interessato alla sicurezza».

Il secondo fronte è esploso dopo i disordini di Milano del 18 ottobre. Salvini ha annunciato «cinquecento militari in più per difendere Milano», con Lince e droni; Crosetto ha risposto su X che «è facile annunciare militari in più senza nemmeno affrontare il problema di cosa dovranno fare e come potranno farlo». I 500 parà della Folgore sono arrivati con il decreto del 20 ottobre, ma senza i poteri di polizia giudiziaria che il ministro aveva chiesto, bloccati dai rilievi del Quirinale e dalle perplessità interne alla maggioranza. Lo sfogo del titolare della Difesa è rimasto agli atti: «Non possono nemmeno usare uno spray urticante, non possono usare un taser, possono usare le fascette in velcro per immobilizzare una persona fermata. Ma solo attorno alle stazioni, quindi non nelle vie di Milano».

Il terzo fronte porta direttamente a Giorgetti. Il 28 ottobre il Comandante Generale dei Carabinieri Salvatore Luongo e il direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone hanno firmato un protocollo quinquennale per la formazione del personale dell’Arma in materia economico-finanziaria. I sindacati della Guardia di Finanza (Usif, Silf e Siaf) hanno gridato all’invasione di campo con una lettera a Meloni e al ministro dell’Economia. In meno di 24 ore il protocollo è stato rescisso, secondo Domani e il Fatto Quotidiano su intervento diretto di Giorgetti, da cui le Fiamme Gialle dipendono. La Difesa, controparte istituzionale dell’Arma, non risulta essere stata nemmeno consultata.

Tre episodi in due mesi, uno stesso schema: la Lega che occupa il terreno della sicurezza con annunci e veti, e un ministero della Difesa costretto a difendere competenze, risorse e impegni internazionali. La firma che manca sul tredicesimo pacchetto arriverà, assicurano tutti. Ma il decreto per il 2027 è un’altra partita, e stavolta il Carroccio ha già detto da che parte vuole stare.

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