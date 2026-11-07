Ridono del loro accento sardo, poi la spranga: tre militari di “Strade Sicure” massacrati all’alba a Milano

Milano – Erano in licenza, fuori servizio, dopo una serata in discoteca come tanti ragazzi della loro età. Ma a pochi passi dai portici di largo La Foppa, all’imbocco della fermata M2 Moscova, tre giovani militari dell’Esercito italiano sono stati circondati da un branco e picchiati senza alcun motivo apparente, se non la loro cadenza sarda. Il bilancio è pesante: un trauma cranico con frattura del naso, un coccige fratturato e un terzo ferito, tutti e tre con prognosi che arrivano fino a trenta giorni.

Le vittime sono due ragazzi e una ragazza tra i 21 e i 22 anni, in forza al 151° Reggimento fanteria “Sassari”, impiegati nel capoluogo lombardo nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”. La vicenda, riportata da Il Giorno e ripresa da L’Unione Sarda, è avvenuta nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 novembre, attorno alle 4.15.

La serata al The Club e l’agguato verso corso Garibaldi

I tre militari avevano trascorso la serata al The Club, locale del centro milanese. Usciti dalla discoteca, si erano messi in cammino verso corso Garibaldi per cercare un’auto in sharing con cui rientrare alla caserma Santa Barbara di piazzale Perrucchetti, dove alloggia il contingente. È lungo quel tragitto che hanno incrociato un gruppo di sette o otto giovani, descritti – secondo quanto riferisce L’Unione Sarda – come italiani, forse di origine pugliese.

Stando alla ricostruzione contenuta nella querela presentata dalle vittime, tutto sarebbe iniziato con insulti e provocazioni ad alta voce: gli sconosciuti li avrebbero presi di mira deridendoli per l’accento e la cadenza sarda. I tre hanno provato a non reagire e ad allontanarsi, ma non è bastato.

Otto contro tre, colpi anche con un oggetto contundente

Il gruppo li ha accerchiati rapidamente ed è partita una scarica di calci e pugni. Durante il pestaggio, secondo le testimonianze raccolte, sarebbe stato usato anche un oggetto contundente: le vittime lo descrivono come una spranga, un manganello telescopico o una stampella. Un’aggressione in netta superiorità numerica, otto contro tre, consumata in pochi minuti. Poi la fuga del branco nelle vie limitrofe, prima dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e le ambulanze del 118, allertate dagli stessi militari feriti.

Le ferite: trenta giorni di prognosi per due dei tre

Due dei ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli. Il 22enne ha riportato un trauma cranico con frattura delle ossa nasali ed è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Alla collega coetanea i medici hanno diagnosticato una frattura del coccige, anche per lei un mese di prognosi. Il più giovane, 21 anni, ha riportato un trauma cranico giudicato guaribile in due giorni.

Secondo L’Unione Sarda, i due soldati sono originari di Baunei e Jerzu, in Ogliastra, mentre la ragazza è di Scano di Montiferro, nell’Oristanese.

Indagini sulle telecamere, caccia agli aggressori

Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica e identificare i responsabili delle lesioni personali. Gli investigatori stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e del circuito interno del locale, con l’obiettivo di isolare i frame utili a tracciare la via di fuga del gruppo. Al momento nessuno degli aggressori risulta identificato.

Un episodio che pesa sul dispositivo milanese

L’aggressione colpisce il contingente di “Strade Sicure” in una fase delicata per la città. Dopo i disordini del 17 e 18 ottobre, il governo ha disposto l’invio a Milano di 500 paracadutisti della Brigata “Folgore”, portando il dispositivo complessivo a circa 1.300 militari, con una proroga della presenza straordinaria fino al 31 marzo inserita nella manovra. Proprio il 6 novembre, nelle ore successive al pestaggio, il capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale Carmine Masiello, era a Milano per visitare i siti presidiati dal contingente.

I tre militari del “Sassari” erano fuori servizio e in abiti civili al momento dell’aggressione. Nulla, dalle ricostruzioni finora disponibili, indica che il gruppo fosse a conoscenza della loro appartenenza all’Esercito: il bersaglio, secondo la querela, è stato il loro accento.

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