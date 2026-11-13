Agenda rossa di Borsellino, il ROS perquisisce l’ex capo della Polizia De Gennaro: “Documenti occultati e pressioni sul pentito Contorno”

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All’alba di giovedì 12 novembre i carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale hanno eseguito sei decreti di perquisizione in provincia di Roma. A firmarli è stata la Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, e in particolare il pool che da anni indaga sulle stragi del 1992. L’obiettivo è il depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio e la scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino, uno dei buchi neri più profondi della storia giudiziaria italiana.

Tra i locali ispezionati figurano quelli nella disponibilità di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e già direttore del DIS, oggi presidente del consorzio Eurolink. Perquisiti anche gli spazi riconducibili al collaboratore di giustizia Salvatore Contorno, alla collaboratrice di De Gennaro Donatella Peruzzi, all’addetto alla sua tutela Massimo Carnicelli e all’ex ispettore di polizia Francesco Pacetto, già stretto collaboratore dell’ex capo della Polizia. Il sesto decreto ha riguardato altri soggetti a vario titolo vicini a De Gennaro.

Un procedimento contro ignoti, ma con un bersaglio preciso

A rendere pubblici i dettagli dell’operazione è stato un comunicato del procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, che coordina l’inchiesta. Il fascicolo è iscritto a carico di ignoti e si trova nella fase delle indagini preliminari. Lo scopo dichiarato è individuare “ulteriori responsabilità di persone da identificare appartenenti ad apparati istituzionali, sovraordinate ad Arnaldo La Barbera”, l’allora capo della Squadra Mobile di Palermo, scomparso nel 2002, già riconosciuto dalle sentenze come il regista del depistaggio costruito attorno al falso pentito Vincenzo Scarantino.

La stessa procura tiene a precisare un punto che pesa sull’intera vicenda: le persone perquisite non sono indagate per il reato di strage. Le perquisizioni, scrive De Luca, “sono state effettuate in un procedimento a carico di ignoti per la strage di via d’Amelio”. Un passaggio che non attenua però la portata di quanto gli investigatori affermano di aver ricostruito.

La borsa di Borsellino nell’ufficio di La Barbera, senza alcun verbale

Il primo risultato rivendicato dalla procura nissena riguarda la “esatta filiera dei passaggi della borsa del giudice Borsellino”. Secondo gli inquirenti, la borsa del magistrato ucciso il 19 luglio 1992 insieme ai cinque agenti della scorta finì nell’ufficio di La Barbera subito dopo l’esplosione, “senza che venisse mai redatto alcun verbale”. Lì sarebbe rimasta, presumibilmente, fino all’inizio del novembre 1992, quando venne formalmente repertata per la prima volta dai magistrati di Caltanissetta. Oltre tre mesi di vuoto documentale su un reperto che conteneva, secondo le testimonianze, l’agenda su cui Borsellino annotava gli sviluppi delle sue indagini dopo la morte di Giovanni Falcone.

Il comunicato richiama anche quanto già stabilito dalle sentenze passate in giudicato dei processi Borsellino Quater e “Depistaggio”: “l’accelerazione della strage di via D’Amelio, la scomparsa dell’agenda rossa” e la gestione “minimalista” delle indagini – impartita da La Barbera e avallata dall’allora procuratore di Caltanissetta Giovanni Tinebra – servirono ad “agevolare assetti di interesse e potere diversi e più compositi del sodalizio mafioso”.

Tinebra e la massoneria coperta

Un altro elemento messo nero su bianco dalla procura riguarda proprio Tinebra, il magistrato che nel 1992 guidò la prima inchiesta sulla strage. Gli inquirenti affermano di aver documentato “la presumibile appartenenza dell’allora Procuratore di Caltanissetta Giovanni Tinebra, dominus delle indagini sulle stragi, a contesti massonici coperti”. È la prima volta che un ufficio giudiziario formalizza in un atto pubblico un’ipotesi di questo tipo sul magistrato, deceduto nel 2017.

La “preoccupazione ingiustificata” di De Gennaro

La parte più delicata del comunicato riguarda la condotta dell’ex capo della Polizia negli ultimi tre anni. “Sin dai primi accertamenti – scrive De Luca – si è registrata una, apparentemente ingiustificata, preoccupazione da parte di De Gennaro”, sia per l’indagine in corso, resa in parte nota nel settembre 2023 con le perquisizioni a carico dei familiari di La Barbera, sia per l’andamento del processo “Depistaggio” davanti al Tribunale di Caltanissetta.

Da qui l’ipotesi investigativa centrale. Secondo la procura, De Gennaro, “avvertito circa determinati dettagli inerenti alla presente indagine, si sia fattivamente adoperato” per impedire a Salvatore Contorno di rendere dichiarazioni ai magistrati nisseni. Lo avrebbe fatto, sempre secondo l’ipotesi degli inquirenti, attraverso l’addetto alla sua tutela Massimo Carnicelli e un altro “strettissimo collaboratore”, Francesco Pacetto, già ispettore di polizia oggi in pensione e “presumibilmente in servizio al DIS”, circostanza su cui sono ancora in corso accertamenti.

I documenti nascosti e quelli distrutti

C’è poi una seconda condotta, che la procura qualifica “a livello di concreta ipotesi”. De Gennaro, avvalendosi di Donatella Peruzzi – “anche lei in forza al DIS” – avrebbe celato della documentazione, “appositamente meglio occultata all’indomani delle predette perquisizioni del settembre 2023”.

Il modo in cui parte di quelle carte è stata recuperata ha del paradossale: i militari del ROS le hanno ritrovate perché, scrive la procura, “per una fortuita contingenza” erano state rubate da ignoti nel corso dell’indagine. Il materiale riguarda, tra le altre cose, atti giudiziari e articoli di stampa sull’arresto di Salvatore Contorno nel 1989. L’occultamento, aggiunge De Luca, “sarebbe avvenuto anche in relazione alla distruzione di altra documentazione che, secondo gli stessi interessati, sarebbe particolarmente delicata”.

L’arresto di Contorno e il “corvo di Palermo”

L’inchiesta allarga lo sguardo ai prodromi del 1992. Il primo snodo è l’arresto di Salvatore Contorno a San Nicola l’Arena, nel Palermitano, all’alba del 26 maggio 1989, “in circostanze mai del tutto chiarite” né dalla Squadra Mobile che eseguì il blitz né dal Nucleo Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, che allora gestiva il collaboratore ed era diretto proprio dal funzionario Giovanni De Gennaro. Contorno, già pentito storico del maxiprocesso, era rientrato armato in Sicilia in un momento in cui la guerra ai Corleonesi sembrava riaccendersi.

Il secondo snodo è la vicenda del “corvo di Palermo”: le lettere anonime che delegittimarono Giovanni Falcone, accusandolo di aver utilizzato Contorno come strumento per colpire i Corleonesi. Secondo gli atti giudiziari richiamati dalla procura, quegli scritti “avrebbero incentivato l’attuazione del fallito attentato all’Addaura” ai danni del magistrato, avvenuto il 21 giugno 1989, poche settimane dopo l’arresto di Contorno.

Cosa cercano ora gli investigatori

La ricostruzione di queste circostanze, secondo i pm di Caltanissetta, può consentire di accertare se l’accelerazione della strage di via D’Amelio, la sparizione dell’agenda rossa e la lettura minimalista degli attentati siano state finalizzate ad agevolare soggetti esterni a Cosa Nostra. Il materiale sequestrato nelle sei perquisizioni dovrà ora essere analizzato dal ROS e dai magistrati, insieme agli accertamenti ancora aperti sulla posizione di Pacetto al DIS. Trentaquattro anni dopo via D’Amelio, l’inchiesta nissena punta per la prima volta in modo esplicito ai livelli degli apparati collocati sopra La Barbera.

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