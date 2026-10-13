Crosetto all’Aeronautica: “Non possiamo più ragionare per compartimenti separati”. A Palazzo Aeronautica il piano per il potere aereo e spaziale fino al 2044

Roma – Droni a basso costo che mettono in crisi sistemi da milioni di euro, satelliti da proteggere, basi che devono restare operative anche quando l’energia scarseggia, un caccia di sesta generazione da sviluppare insieme a Londra e Tokyo. Attorno a questi nodi si è sviluppato il convegno “Facciamo Sistema – Difendiamo il presente, Pianifichiamo il futuro: Insieme, più in alto”, che si è tenuto oggi nell’Auditorium Adriano Visconti di Palazzo Aeronautica, sede dello Stato Maggiore della Forza Armata.

L’iniziativa, promossa dall’Aeronautica Militare con la collaborazione scientifica dell’Istituto Affari Internazionali (IAI) e del Centro Studi Militari Aerospaziali (CESMA) dell’Associazione Arma Aeronautica, ha messo attorno allo stesso tavolo istituzioni, vertici della Difesa, industria, università e centri di ricerca. Un elenco di partecipanti che fotografa il peso del comparto aerospaziale italiano: Agenzia Spaziale Italiana, ENEA, Leonardo, MBDA, ELT Group, Avio Aero, Argotec, D-Orbit, Rheinmetall, Almaviva Group, Almawave Labs, Quantum Ket e Nuclitalia, presenti in sala o collegati da remoto.

Il messaggio del ministro: “La sicurezza nazionale è una sola”

Ad aprire i lavori un videomessaggio del ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha fissato subito la cornice politica dell’incontro. “Viviamo in un mondo in cui gli equilibri internazionali sono cambiati e continuano a cambiare rapidamente. Questo ci impone di cambiare approccio. Non possiamo più ragionare per compartimenti separati“, ha detto il ministro. “La sicurezza nazionale è una sola e, per garantirla, dobbiamo mettere insieme tutte le risorse di cui il Paese dispone. Ciò significa che ciascuno deve fare la propria parte, mettendo le proprie competenze a disposizione di un obiettivo comune”.

Crosetto ha poi richiamato l’attenzione sul presente, prima ancora che sugli scenari di lungo periodo: “Guardare al futuro significa anche assumersi la responsabilità del presente. La prima responsabilità del Ministro della Difesa, delle Forze Armate e, in questo caso, dell’Aeronautica Militare è garantire la sicurezza nell’Italia di oggi“.

Conserva: il GCAP come modello di collaborazione con l’industria

Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, ha dato una definizione operativa del titolo scelto per il convegno. “Fare sistema significa mettere in relazione competenze, innovazione e capacità industriali per costruire oggi le capacità di difesa e deterrenza di domani, in uno scenario internazionale sempre più complesso, caratterizzato dall’evoluzione delle minacce ibride e da equilibri geopolitici in continua trasformazione”.

Secondo Conserva, la partita si gioca sulla capacità di muoversi in anticipo: “Per affrontare le sfide che ci attendono è fondamentale anticipare l’evoluzione delle tecnologie e delle minacce, investire nella formazione dei professionisti del futuro e rafforzare il dialogo tra Difesa, industria, imprese dei distretti aerospaziali e mondo accademico”.

Il riferimento concreto è il GCAP, il Global Combat Air Programme che vede l’Italia impegnata insieme a Regno Unito e Giappone nello sviluppo del velivolo da combattimento di sesta generazione. “Il GCAP rappresenta, in questo senso, l’emblema di tale approccio: lavorare insieme all’industria per individuare e sviluppare, nei tempi necessari, le tecnologie in grado di rispondere alle nuove sfide, anticipando il progresso tecnologico e preservando quel vantaggio competitivo essenziale per la nostra sicurezza“.

Due sessioni: proteggere il presente, pianificare il futuro

I lavori si sono articolati su due direttrici. La prima, “Proteggiamo il Presente”, si è concentrata sulle esigenze capacitive di breve e medio termine. Al centro l’evoluzione dell’addestramento al volo, con l’integrazione tra formazione tradizionale, simulazione e ambienti digitali, e il mantenimento della prontezza dei sistemi d’arma. Un tema che ne porta con sé altri meno visibili ma decisivi: la piena operatività delle capacità già disponibili, la sostenibilità del supporto logistico e manutentivo e la disponibilità di componenti e munizioni, questione diventata centrale per tutte le forze aeree occidentali dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.

La seconda sessione, “Pianifichiamo il Futuro”, ha affrontato l’evoluzione della minaccia. Lo scenario descritto è quello in cui sistemi tecnologicamente avanzati convivono con soluzioni a basso costo – droni e munizioni circuitanti – capaci comunque di produrre effetti operativi significativi. È qui che entrano in gioco la difesa multidominio e l’Integrated Air and Missile Defence (IAMD), chiamata a integrare sensori, sistemi di comando e controllo e capacità di contrasto contro ogni tipologia di minaccia, compresi i sistemi a pilotaggio remoto.

Spazio, intelligenza artificiale e supercalcolo

Ampio spazio è stato riservato alla dimensione orbitale, ormai riconosciuta come dominio operativo a pieno titolo. Si è discusso di protezione delle capacità spaziali, di consapevolezza della situazione orbitale e della necessità di costruire capacità nazionali in un quadro di collaborazione tra Difesa, ricerca e industria. Non a caso tra i partecipanti figuravano realtà come ASI, Argotec e D-Orbit, protagoniste della filiera spaziale italiana.

Sul fronte tecnologico, intelligenza artificiale e supercalcolo sono stati indicati come fattori destinati a incidere su elaborazione dei dati, supporto ai processi decisionali, simulazione e resilienza delle organizzazioni. Con un’avvertenza condivisa: queste tecnologie richiedono altrettanta attenzione alla sicurezza e all’integrità dei dati, perché un sistema decisionale alimentato da informazioni compromesse diventa un rischio anziché un vantaggio.

Energia e autonomia delle basi

Un capitolo specifico ha riguardato energia e sostenibilità operativa, letti in chiave di sicurezza degli approvvigionamenti, autonomia energetica delle basi e continuità delle attività in scenari di crisi. La presenza di ENEA e di Nuclitalia tra i partecipanti suggerisce che il ragionamento sulle fonti con cui alimentare le infrastrutture militari del futuro è ormai aperto anche in Italia.

Verso l’Air & Space Power Conference 2027 di Milano

Durante la giornata è stata presentata l’Air & Space Power Conference 2027, in programma a Milano il 7 e 8 aprile. L’appuntamento internazionale raccoglierà i temi strategici e tecnologici sviluppati nel convegno di oggi, che ne costituisce di fatto la tappa preparatoria.

L’intera iniziativa si colloca nel percorso di definizione delle linee di sviluppo capacitivo dell’Aeronautica Militare fino al 2044. L’obiettivo dichiarato è costruire una visione condivisa e definire partenariati strategici tra i principali attori del sistema di difesa nazionale, tenendo insieme le esigenze operative immediate e la pianificazione delle capacità necessarie nei prossimi vent’anni. Una scelta che, nelle intenzioni della Forza Armata, dovrebbe contribuire tanto alla sicurezza quanto alla competitività tecnologica del Paese.

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