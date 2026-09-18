Mattarella tra droni, trincee e cani robot: il Presidente della Repubblica a Monte Romano con la Folgore

Il Capo dello Stato al poligono per “Aegis 26”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito ieri mattina, 17 settembre, all’esercitazione “Aegis 26”, organizzata e condotta dall’Esercito Italiano nell’area addestrativa di Monte Romano, in provincia di Viterbo. Con lui il Ministro della Difesa Guido Crosetto e il Sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti.

Ad accogliere il Capo dello Stato il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello. Dalle postazioni di osservazione allestite all’interno del poligono, Mattarella ha seguito le fasi principali dell’addestramento, incentrato sulle tecniche di combattimento e sull’impiego delle tecnologie che caratterizzano gli attuali scenari operativi. Secondo quanto riportato dalle agenzie, oltre 850 militari sono stati impiegati nell’attività.

Cosa è stato testato sul terreno

“Aegis 26” ha messo alla prova la capacità delle unità dell’Esercito di pianificare, organizzare e condurre attività tattiche integrate tra loro. Il cuore dell’esercitazione è stato una manovra offensiva supportata da assetti a pilotaggio remoto, in parte autoprodotti dai reparti, impiegati per le ricognizioni tattiche e per azioni contro postazioni difensive avversarie.

A sostegno della manovra sono intervenuti il fuoco di artiglieria e controcarri, le Forze Speciali dell’Esercito e gli assetti di volo, tanto dell’Aviazione dell’Esercito quanto dell’Aeronautica Militare. In campo anche le tecnologie di ultima generazione in dotazione alla Brigata Paracadutisti Folgore, compresi sistemi con capacità di micro mobilità tattica sul campo di battaglia e di aviolancio di materiali.

Lo scenario simulato prevedeva un assalto con trincee da superare, ingaggi a distanza e il contrasto alle minacce in un ambiente elettronico ostile, con l’impiego di droni terrestri per il superamento delle posizioni fortificate e di mezzi autonomi destinati alla ricognizione.

Masiello: “Tre guerre in una”

Il Generale Masiello ha inquadrato l’esercitazione nel percorso di trasformazione della Forza Armata. “Oggi i conflitti uniscono la guerra convenzionale a quella tecnologica e cognitiva. Tre guerre in una: trincee e campi minati convivono con droni, attacchi cyber e disinformazione”, ha dichiarato il Capo di SME. “La trasformazione dell’Esercito passa anche attraverso esercitazioni come questa, dove paracadutisti, artiglierie, campi minati e Forze Speciali si sono integrati con capacità Cyber, di protezione dello spettro elettromagnetico e dispositivi hi-tech, tra cui droni di diversa tipologia, anche autocostruiti grazie all’intuito e allo spirito innovativo dei più giovani”.

Il passaggio più significativo riguarda quella che Masiello definisce “dronizzazione”: “Il drone non è più uno strumento da specialisti, ma un sistema che ogni Soldato deve ‘portare nel proprio zaino’, da padroneggiare attraverso una preparazione fisica e mentale ispirata agli standard più elevati”.

Nessuna resa all’automazione, però. “Di fronte a questa rivoluzione, la componente umana resta al centro dell’Istituzione, con i suoi valori e la sua capacità di decidere eticamente e al di sopra di ogni algoritmo e dell’Intelligenza Artificiale“, ha aggiunto il Generale. “Solo con un addestramento realistico e ad ampio spettro, fondato su tecnologia e valori, potremo continuare a garantire al nostro Paese un Esercito in grado di soddisfare le esigenze di difesa e sicurezza attuali e future: preparato e pronto ad operare in ogni scenario, anche il più impegnativo”.

I reparti coinvolti

All’esercitazione hanno partecipato tutti i Reparti della Brigata Paracadutisti Folgore, affiancati da unità della Divisione Acqui, del Comando Logistico dell’Esercito, del Comando Forze Supporto al Combattimento, del Comando Forze Speciali dell’Esercito, del Comando Aviazione dell’Esercito, del Comando Genio, del Comando Trasmissioni, del Comando Artiglieria Controaerei e della Brigata Informazioni Tattiche.

Determinante il concorso degli equipaggi della 46ª Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare, nel quadro delle attività di aerocooperazione condotte con l’Esercito per verificare e incrementare il livello di prontezza e interoperabilità tra le due Forze Armate e, in particolare, per sviluppare le capacità operative della Folgore.

Perché conta

Gli attuali scenari internazionali impongono la capacità di agire e reagire in maniera rapida ed efficace. In questo contesto l’Esercito Italiano prosegue nella sperimentazione e nello sviluppo di sistemi innovativi, a partire da droni e piattaforme senza equipaggio, per adeguarsi a un campo di battaglia sempre più denso di sensori e sempre più contestato anche sul piano elettromagnetico e cognitivo. La presenza del Capo dello Stato e del vertice politico della Difesa a Monte Romano conferma la priorità istituzionale attribuita a questo percorso.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!