Il ritorno del mostro nucleare russo: risorge l’Admiral Nakhimov, ma il prezzo è enorme

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La Russia si prepara a riportare in servizio uno dei simboli più imponenti della sua potenza navale: l’Admiral Nakhimov, incrociatore lanciamissili nucleare della classe Kirov, Progetto 1144 Orlan. Dopo quasi tre decenni tra inattività, riparazioni e modernizzazione, la nave è rientrata nel porto di Severomorsk dopo una nuova fase di prove in mare e si avvicina al ritorno operativo nella Flotta del Nord.

Il capo della Marina russa, l’ammiraglio Alexander Moiseyev, ha indicato il possibile rientro in servizio entro la fine del 2026, al termine dei test finali. Per Mosca è il ritorno di una piattaforma pensata durante la Guerra Fredda per contrastare i gruppi portaerei NATO. Per molti analisti, però, è anche il caso più discusso della cantieristica militare russa: una nave immensa, potentissima, ma costata anni di ritardi e miliardi.

Un gigante da 28.000 tonnellate nato nella Guerra Fredda

L’Admiral Nakhimov è il terzo incrociatore della classe Kirov. Fu impostato nel 1983 presso il Cantiere Baltico di Leningrado, varato nel 1986 e commissionato nella Marina sovietica il 30 dicembre 1988 con il nome Kalinin. Nel 1992 venne ribattezzato in onore dell’ammiraglio russo Pavel Nakhimov.

Le dimensioni restano impressionanti: circa 251 metri di lunghezza, 28,5 metri di larghezza e un dislocamento a pieno carico di circa 28.000 tonnellate. È ufficialmente classificato come incrociatore lanciamissili pesante a propulsione nucleare, ma per dimensioni e potenza di fuoco viene spesso definito “battlecruiser”, incrociatore da battaglia.

La propulsione combina due reattori nucleari e caldaie convenzionali, consentendo una velocità massima indicata fino a 32 nodi e un’autonomia teoricamente molto estesa quando naviga con la sola componente nucleare. L’equipaggio è stimato in circa 710 tra ufficiali e marinai.

Quasi 30 anni di lavori tra Sevmash, ritardi e rinvii

La storia recente dell’Admiral Nakhimov è soprattutto una storia di cantieri. L’ultima navigazione autonoma prima della lunga fermata risale al luglio 1997. Nel 1999 la nave fu trasferita a Sevmash, a Severodvinsk, per lavori di riparazione e ammodernamento.

La modernizzazione profonda, però, è partita realmente solo anni dopo. Secondo le ricostruzioni disponibili, la fase attiva dei lavori è iniziata nel 2013, dopo lunghi periodi di incertezza, mancanza di fondi e revisione dei piani tecnici. Le scadenze sono slittate più volte: 2018, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025, fino all’attuale orizzonte del 2026.

Nel dicembre 2024 fonti russe hanno riferito l’avvio delle prove di fabbrica in mare. Nel 2025 sono emerse ulteriori conferme sulle uscite in mare, mentre nel giugno 2026 la nave ha iniziato la fase finale dei test ed è poi rientrata a Severomorsk.

Il costo della resurrezione: oltre 200 miliardi di rubli

Il punto più controverso resta il costo. Mosca non ha fornito una cifra ufficiale definitiva, ma diverse stime indicano un investimento superiore ai 200 miliardi di rubli. Al cambio riportato da alcune fonti nel 2026, si parla di circa 2,3 miliardi di dollari, mentre altre valutazioni arrivano a una forbice compresa tra 2 e 5 miliardi di dollari.

È una cifra enorme per il recupero di un singolo scafo sovietico. Il progetto ha impegnato capacità industriali, specialisti, infrastrutture e risorse della cantieristica russa per oltre vent’anni. Proprio per questo, l’Admiral Nakhimov è diventato un caso emblematico: da un lato simbolo di continuità strategica e ambizione navale, dall’altro esempio dei limiti industriali e finanziari della Russia post-sovietica.

Il futuro della nave gemella Pyotr Velikiy, l’altro grande incrociatore nucleare della classe Kirov, resta incerto. Dopo il ritorno del Nakhimov, diversi osservatori ritengono possibile il suo ritiro, anche a causa degli elevati costi necessari per un’eventuale modernizzazione analoga.

Dalla Guerra Fredda agli Zircon: cosa cambia nell’arsenale

La modernizzazione ha trasformato radicalmente l’armamento. I vecchi 20 missili antinave P-700 Granit, simbolo della dottrina sovietica anti-portaerei, sono stati sostituiti da moderni sistemi di lancio verticale.

Secondo fonti russe e ricostruzioni specialistiche, la nave disporrebbe ora di 176 celle di lancio: 80 destinate a missili da attacco e 96 per missili antiaerei. La componente offensiva dovrebbe essere compatibile con tre sistemi principali:

Kalibr , missili da crociera per attacchi a lungo raggio contro bersagli terrestri e navali;

, missili da crociera per attacchi a lungo raggio contro bersagli terrestri e navali; P-800 Oniks , missili antinave supersonici;

, missili antinave supersonici; 3M22 Zircon, missili ipersonici presentati da Mosca come una delle armi più avanzate del proprio arsenale navale.

La presenza degli Zircon è l’elemento che più alimenta la narrativa russa: un incrociatore nucleare pesante, nato per colpire le portaerei occidentali, ora riconfigurato come piattaforma d’attacco ipersonica.

Una fortezza galleggiante con difesa aerea potenziata

L’Admiral Nakhimov non è stato aggiornato solo sul fronte offensivo. La nave avrebbe ricevuto nuovi radar, sistemi elettronici, comunicazioni aggiornate e una difesa aerea profondamente rivista.

Le fonti disponibili parlano di una configurazione con missili antiaerei a lungo raggio legati al sistema S-400 o a soluzioni navali equivalenti, oltre a sistemi di difesa ravvicinata come Pantsir-M. A questi si aggiungono armamenti antisommergibile, tubi lanciasiluri, razzi antisommergibile e una componente elicotteristica basata su Ka-27 o varianti modernizzate come il Ka-27M.

La nave può imbarcare fino a tre elicotteri Kamov, utili per sorveglianza, guerra antisommergibile e ampliamento della capacità di scoperta oltre l’orizzonte.

Per Mosca è una nuova ammiraglia

Dal punto di vista russo, il ritorno dell’Admiral Nakhimov ha un forte valore politico, militare e simbolico. L’incrociatore dovrebbe essere assegnato alla Flotta del Nord, la componente navale più importante per la deterrenza nucleare e per il controllo dell’Artico.

La nave potrebbe diventare una delle principali unità di bandiera della Marina russa. La sua autonomia, la propulsione nucleare e la capacità missilistica la rendono adatta a operazioni di presenza strategica in mari lontani e nelle aree artiche, dove Mosca punta a rafforzare il controllo sulle rotte settentrionali e sulle infrastrutture militari.

Per il Cremlino, il messaggio è chiaro: nonostante sanzioni, guerra in Ucraina, limiti industriali e pressioni economiche, la Russia vuole dimostrare di poter ancora mettere in mare una grande unità nucleare di superficie con armamento di ultima generazione.

Il dubbio degli analisti: potenza reale o bersaglio di lusso?

All’estero, il giudizio è più prudente. L’Admiral Nakhimov è certamente una delle navi di superficie più armate al mondo, ma il suo valore operativo viene discusso alla luce delle trasformazioni della guerra navale.

Il nodo è la vulnerabilità delle grandi piattaforme. La guerra nel Mar Nero ha mostrato l’impatto di missili antinave, droni navali e sistemi relativamente economici contro unità di grandi dimensioni. L’affondamento dell’incrociatore Moskva nel 2022 resta un precedente pesante per la Marina russa e continua a influenzare il dibattito sulla sopravvivenza delle grandi navi in ambienti saturi di sensori e armi a lungo raggio.

L’Admiral Nakhimov concentra su un solo scafo un’enorme quantità di missili, sistemi radar, apparati elettronici e personale. Questo aumenta la potenza di fuoco, ma anche il rischio strategico: perdere una piattaforma simile significherebbe perdere in un colpo solo un asset costosissimo, difficilmente sostituibile e costruito attorno a capacità industriali non semplici da replicare.

Non potrà operare davvero da sola

Nonostante la classe Kirov fosse stata concepita per operazioni indipendenti, l’Admiral Nakhimov modernizzato avrà comunque bisogno di una scorta. Una nave di queste dimensioni richiede protezione contro minacce subacquee, aeree e di superficie, soprattutto in scenari ad alta intensità.

Sottomarini, droni navali, missili antinave, sciami di UAV e attacchi coordinati rappresentano oggi minacce molto diverse rispetto a quelle previste dai progettisti sovietici negli anni Settanta e Ottanta. Per questo l’incrociatore potrà offrire una poderosa bolla missilistica, ma difficilmente sarà impiegato senza unità di supporto.

Il paradosso dell’Admiral Nakhimov

Il ritorno dell’Admiral Nakhimov racconta il paradosso della Marina russa contemporanea. Da un lato, Mosca sta riportando in servizio un’unità gigantesca, dotata di propulsione nucleare, missili ipersonici, difese antiaeree stratificate e capacità d’attacco a lungo raggio. Dall’altro, lo fa dopo quasi 27 anni di riparazioni, con costi miliardari e su uno scafo nato negli ultimi anni dell’Unione Sovietica.

Per la Russia è il “mostro nucleare” che torna a sfidare la NATO. Per i critici è una piattaforma potente ma anacronistica, troppo costosa e troppo visibile nell’era dei droni marittimi e delle armi asimmetriche.

La verità operativa emergerà solo dopo il rientro effettivo nella Flotta del Nord. Ma una cosa è già evidente: l’Admiral Nakhimov non è solo una nave. È un messaggio politico, una scommessa industriale e un test sul futuro delle grandi unità navali nell’epoca della guerra ad alta precisione.

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