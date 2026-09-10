Dirigenti Forze Armate e Polizia, arriva l’aumento 2026: ecco importi e arretrati

Adeguamento ISTAT al 2,48%: cosa cambia dal 1° gennaio 2026

Scatta l’adeguamento stipendiale 2026 per il personale dirigente delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei comparti equiparati. L’incremento è pari al 2,48% e decorre retroattivamente dal 1° gennaio 2026, con effetti diretti sulle voci stipendiali interessate dal meccanismo di rivalutazione annuale.

La misura è contenuta nel DPCM 13 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2026, che dispone l’adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

L’aumento riguarda, in particolare, il personale dirigente e le qualifiche corrispondenti, tra cui ufficiali superiori e generali delle Forze Armate, dirigenti delle Forze di Polizia e personale appartenente ai comparti equiparati.

Aumenti in busta paga e arretrati: gli importi cambiano in base a grado e classe

L’adeguamento del 2,48% produce effetti differenziati a seconda del grado, della classe stipendiale e delle voci retributive interessate. Gli importi mensili lordi e netti non sono quindi uguali per tutti, ma variano in relazione alla posizione economica del singolo dirigente.

Dalle elaborazioni sugli aumenti delle voci stipendiali emerge che gli incrementi mensili lordi possono superare i 300 euro per i gradi apicali, mentre l’aumento netto mensile può arrivare a oltre 160 euro nelle classi più elevate.

Gli arretrati, calcolati dalla decorrenza del 1° gennaio 2026, assumono un peso rilevante in caso di pagamento cumulativo nei mesi successivi. Nell’ipotesi di corresponsione con il cedolino di ottobre 2026, gli arretrati medi netti possono superare i 1.400 euro per le posizioni più alte.

Generali: gli incrementi più consistenti

Per il grado di Generale di Corpo d’Armata, con indennità di posizione maggiorata del 25%, l’aumento mensile lordo varia da 284,57 euro in classe 1 fino a 331,49 euro in classe 8.

L’aumento mensile netto stimato passa da 140,55 euro a 163,72 euro, mentre gli arretrati medi netti, in caso di pagamento con cedolino di ottobre 2026, oscillano tra 1.264,96 euro e 1.473,51 euro.

Per il Generale di Divisione, con indennità di posizione maggiorata del 15%, l’incremento lordo mensile parte da 252,15 euro e arriva a 290,54 euro. Il netto mensile stimato varia da 124,54 euro a 143,50 euro, con arretrati medi netti compresi tra 1.120,85 euro e 1.291,49 euro.

Per il Generale di Brigata, gli aumenti mensili lordi indicati vanno da 188,16 euro a 220,97 euro, con un netto mensile stimato tra 92,93 euro e 109,14 euro. Gli arretrati medi netti possono quindi andare da 836,39 euro a 982,24 euro.

Colonnelli e Tenenti Colonnelli: quanto aumenta lo stipendio

Per il Colonnello +23, l’aumento mensile lordo varia da 170,16 euro in classe 1 a 202,98 euro in classe 8. Il netto mensile stimato passa da 84,04 euro a 100,25 euro, con arretrati medi netti compresi tra 756,40 euro e 902,25 euro.

Per il Tenente Colonnello +23, l’incremento lordo mensile parte da 148,40 euro e arriva a 181,22 euro, mentre il netto mensile stimato varia da 73,30 euro a 89,50 euro. Gli arretrati medi netti, sempre nell’ipotesi di pagamento con cedolino di ottobre 2026, sono compresi tra 659,68 euro e 805,53 euro.

Per il Tenente Colonnello +18, gli aumenti lordi indicati vanno da 124,42 euro a 131,65 euro, con un netto mensile stimato tra 61,45 euro e 65,02 euro. Gli arretrati medi netti variano da 553,07 euro a 585,22 euro.

Maggiori: arretrati oltre i 500 euro netti

Anche per il grado di Maggiore l’adeguamento produce effetti economici significativi, seppur più contenuti rispetto ai gradi apicali.

Per il Maggiore +18, l’aumento mensile lordo varia da 124,14 euro a 131,37 euro, con un netto mensile stimato tra 61,31 euro e 64,89 euro. Gli arretrati medi netti sono compresi tra 551,82 euro e 583,97 euro.

Per il Maggiore +13, gli importi riportati indicano un aumento lordo mensile da 112,71 euro in classe 0 a 135,29 euro in classe 7. Il netto mensile stimato passa da 55,67 euro a 66,82 euro, con arretrati medi netti da 501,01 euro a 601,40 euro.

Perché l’aumento è retroattivo

La retroattività dell’adeguamento deriva dalla decorrenza fissata dal provvedimento al 1° gennaio 2026. Questo significa che, anche se l’applicazione materiale in busta paga avviene successivamente alla pubblicazione del DPCM, al personale interessato spettano le differenze maturate a partire dall’inizio dell’anno.

Gli arretrati sono quindi legati ai mesi già trascorsi tra gennaio 2026 e il mese di effettiva corresponsione dell’aumento. Per questo motivo, nel caso di pagamento con il cedolino di ottobre 2026, il personale riceverebbe una somma cumulativa riferita alle mensilità precedenti.

Il meccanismo previsto dalla legge 448/1998

L’adeguamento annuale trova fondamento nell’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede l’aggiornamento di stipendi, indennità integrativa speciale e assegni fissi e continuativi per determinate categorie di personale pubblico non contrattualizzato.

La percentuale del 2,48% è stata determinata sulla base della variazione complessiva delle retribuzioni contrattuali pro capite dei dipendenti pubblici, registrata dall’ISTAT tra il 2024 e il 2025.

Si tratta quindi di un meccanismo automatico di adeguamento, distinto dalle ordinarie procedure negoziali e contrattuali, finalizzato ad aggiornare annualmente il trattamento economico delle categorie interessate.

Chi è interessato dall’adeguamento 2026

L’incremento riguarda il personale dirigente appartenente alle amministrazioni e ai comparti previsti dalla normativa, tra cui:

dirigenti delle Forze di Polizia ;

; gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari ;

; colonnelli e generali delle Forze Armate ;

; personale dirigente delle amministrazioni equiparate secondo le disposizioni vigenti.

Per il comparto Difesa e Sicurezza, il provvedimento interessa quindi una platea composta da ufficiali superiori e generali, oltre che dalle qualifiche dirigenziali corrispondenti nelle diverse amministrazioni.

Cedolino NoiPA e tempi di pagamento

L’applicazione concreta degli aumenti passa ora dai sistemi stipendiali e dalle amministrazioni competenti. Gli importi saranno recepiti nei cedolini del personale interessato secondo le tempistiche tecniche di aggiornamento delle partite stipendiali.

Nel caso in cui l’adeguamento venga liquidato con il cedolino di ottobre 2026, oltre all’aumento mensile spettante saranno corrisposti anche gli arretrati maturati dal 1° gennaio 2026.

Gli importi netti effettivi possono variare in base alla posizione individuale, al regime fiscale applicato, alle addizionali e alle eventuali trattenute personali presenti sul cedolino.

Adeguamento ISTAT 2026 Dirigenti Forze Armate

Adeguamento ISTAT 2026 Aumenti stipendiali dirigenti Forze Armate DPCM 13 luglio 2026 – Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2026 Scorri la tabella lateralmente per vedere tutti gli importi → Grado Classe Aumento mensile lordo Aumento mensile netto Arretrati medi netti* Generale Corpo d’Armata

+25% indennità posizione 1 284,57 € 140,55 € 1.264,96 € Generale Corpo d’Armata

+25% indennità posizione 2 291,27 € 143,86 € 1.294,76 € Generale Corpo d’Armata

+25% indennità posizione 3 297,98 € 147,17 € 1.324,55 € Generale Corpo d’Armata

+25% indennità posizione 4 304,68 € 150,48 € 1.354,34 € Generale Corpo d’Armata

+25% indennità posizione 5 311,38 € 153,79 € 1.384,13 € Generale Corpo d’Armata

+25% indennità posizione 6 318,08 € 157,10 € 1.413,92 € Generale Corpo d’Armata

+25% indennità posizione 7 324,78 € 160,41 € 1.443,72 € Generale Corpo d’Armata

+25% indennità posizione 8 331,49 € 163,72 € 1.473,51 € Generale Divisione

+15% indennità posizione 1 252,15 € 124,54 € 1.120,85 € Generale Divisione

+15% indennità posizione 2 257,64 € 127,25 € 1.145,23 € Generale Divisione

+15% indennità posizione 3 263,12 € 129,96 € 1.169,60 € Generale Divisione

+15% indennità posizione 4 268,60 € 132,66 € 1.193,98 € Generale Divisione

+15% indennità posizione 5 274,09 € 135,37 € 1.218,36 € Generale Divisione

+15% indennità posizione 6 279,57 € 138,08 € 1.242,73 € Generale Divisione

+15% indennità posizione 7 285,05 € 140,79 € 1.267,11 € Generale Divisione

+15% indennità posizione 8 290,54 € 143,50 € 1.291,49 € Generale Brigata 1 188,16 € 92,93 € 836,39 € Generale Brigata 2 192,85 € 95,25 € 857,23 € Generale Brigata 3 197,53 € 97,56 € 878,06 € Generale Brigata 4 202,22 € 99,88 € 898,90 € Generale Brigata 5 206,91 € 102,19 € 919,73 € Generale Brigata 6 211,59 € 104,51 € 940,57 € Generale Brigata 7 216,28 € 106,82 € 961,41 € Generale Brigata 8 220,97 € 109,14 € 982,24 € Colonnello +23 1 170,16 € 84,04 € 756,40 € Colonnello +23 2 174,85 € 86,36 € 777,24 € Colonnello +23 3 179,54 € 88,67 € 798,07 € Colonnello +23 4 184,23 € 90,99 € 818,91 € Colonnello +23 5 188,91 € 93,31 € 839,75 € Colonnello +23 6 193,60 € 95,62 € 860,58 € Colonnello +23 7 198,29 € 97,94 € 881,42 € Colonnello +23 8 202,98 € 100,25 € 902,25 € Tenente Colonnello +23 1 148,40 € 73,30 € 659,68 € Tenente Colonnello +23 2 153,09 € 75,61 € 680,51 € Tenente Colonnello +23 3 157,78 € 77,93 € 701,35 € Tenente Colonnello +23 4 162,47 € 80,24 € 722,19 € Tenente Colonnello +23 5 167,15 € 82,56 € 743,02 € Tenente Colonnello +23 6 171,84 € 84,87 € 763,86 € Tenente Colonnello +23 7 176,53 € 87,19 € 784,69 € Tenente Colonnello +23 8 181,22 € 89,50 € 805,53 € Tenente Colonnello +18 1 124,42 € 61,45 € 553,07 € Tenente Colonnello +18 2 128,04 € 63,24 € 569,15 € Tenente Colonnello +18 3 131,65 € 65,02 € 585,22 € Maggiore +18 1 124,14 € 61,31 € 551,82 € Maggiore +18 2 127,76 € 63,10 € 567,89 € Maggiore +18 3 131,37 € 64,89 € 583,97 € Maggiore +13 0 112,71 € 55,67 € 501,01 € Maggiore +13 1 115,94 € 57,26 € 515,35 € Maggiore +13 2 119,16 € 58,85 € 529,69 € Maggiore +13 3 122,39 € 60,45 € 544,04 € Maggiore +13 4 125,61 € 62,04 € 558,38 € Maggiore +13 5 128,84 € 63,64 € 572,72 € Maggiore +13 6 132,07 € 65,23 € 587,06 € Maggiore +13 7 135,29 € 66,82 € 601,40 € *Arretrati medi netti: importi stimati in caso di pagamento con cedolino di ottobre 2026. Gli importi effettivi possono variare in base alla posizione individuale, al regime fiscale, alle addizionali e alle eventuali trattenute personali.

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