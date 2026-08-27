Addio a Pasquale Parrella, brigadiere capo dei Carabinieri: aveva 49 anni

Lutto nella comunità di Vieste

La comunità di Vieste piange la scomparsa di Pasquale Parrella, brigadiere capo in servizio presso la locale Tenenza dei Carabinieri. Originario del Beneventano, è morto all’età di 49 anni.

La notizia ha suscitato cordoglio in città, dove Parrella era conosciuto sia per il suo servizio nell’Arma sia per i rapporti costruiti nel tempo con la comunità locale.

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Il cordoglio del sindaco Giuseppe Nobiletti

A esprimere vicinanza alla famiglia e alla Tenenza dei Carabinieri è stato anche il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, che ha ricordato il brigadiere capo con parole di stima.

“Nella mia conoscenza con Pasquale ho potuto apprezzarne non soltanto la grande professionalità e il senso del dovere e di attaccamento al decoro ed al prestigio dell’Arma Benemerita, ma soprattutto le qualità umane, la disponibilità, la correttezza e quella particolare sensibilità che lo rendeva autentico e sincero nel rapporto con le persone. Rimarrà in me il ricordo di un uomo perbene, di un Carabiniere leale e appassionato e di una persona che ha saputo lasciare una traccia di umanità e sincerità in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo”, ha scritto il primo cittadino.

Nobiletti ha rivolto un pensiero alla moglie Michela, alla famiglia, ai suoi cari e ai colleghi della Tenenza.

“Molto noto e benvoluto in città”

Numerosi i messaggi di cordoglio diffusi dopo la scomparsa del brigadiere capo. Aldo Ragni ha ricordato Parrella come una persona molto conosciuta a Vieste.

“Pasquale era molto noto e benvoluto in città. Una città che ha fatto sua. Se ne va una persona perbene, un professionista serio, un ragazzo sempre pronto alla battuta e al sorriso”, ha scritto.

La passione per lo sport

Pasquale Parrella era anche conosciuto negli ambienti sportivi cittadini. Appassionato di padel e mountain bike, frequentava il Centro Sportivo Star di Vieste, che lo ha ricordato con un messaggio di cordoglio.

“Pasquale non è stato soltanto un compagno di tante partite, ma un amico vero, una presenza preziosa dentro e fuori dal campo, capace di lasciare un segno nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Ci mancheranno il suo sorriso, la sua compagnia e quei momenti condivisi che oggi diventano ricordi ancora più preziosi”.

Il messaggio dell’Anps Vieste-Gargano

In queste ore si sono stretti attorno alla famiglia anche il presidente Matteo Taronna, il direttivo e i soci dell’Anps Sezione Vieste-Gargano, che hanno espresso vicinanza per la perdita del collega.

Il ricordo del consigliere comunale Tano Paglialonga

Anche il consigliere comunale Tano Paglialonga ha dedicato un pensiero al brigadiere capo, definendolo “un militare esemplare, che ha svolto il proprio dovere con professionalità, senso di responsabilità e grande dedizione, ma soprattutto una persona che in tutti questi anni ha saputo farsi apprezzare per la sua gentilezza, disponibilità e profonda umiltà”.

Paglialonga ha sottolineato il ruolo ricoperto da Parrella nella comunità, ricordando come per molti cittadini fosse “una presenza costante, discreta e rassicurante”.

FAI Antiracket Vieste: “Un presidio di umanità”

Cordoglio anche da parte dell’Associazione FAI Antiracket Vieste Ets, che ha ricordato il brigadiere capo per il suo impegno quotidiano sul territorio.

“Con Pasquale se ne va non solo un militare esemplare, ma un presidio di umanità per il nostro territorio – ha scritto l’associazione –. Con il suo lavoro quotidiano, discreto e instancabile, ha incarnato i valori più alti dell’Arma: fedeltà alle istituzioni, spirito di sacrificio, tutela dei più deboli. La sua presenza è stata per noi un punto di riferimento sicuro, un alleato leale nella difesa della libertà di impresa e della dignità delle persone”.

Il cordoglio della città

La scomparsa di Pasquale Parrella ha colpito profondamente Vieste. Dai messaggi diffusi emerge il ricordo di un carabiniere stimato, di un professionista apprezzato e di una persona che aveva costruito nel tempo un legame significativo con la comunità.

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