Addio Nave Durand de la Penne: dopo 33 anni l’ultimo ammaina bandiera, la Marina saluta il suo cacciatorpediniere a Taranto

Taranto si prepara a salutare una delle navi più rappresentative della flotta italiana. Dopo oltre trent’anni di servizio, il cacciatorpediniere Luigi Durand de la Penne conclude la propria attività operativa con la cerimonia dell’ultimo ammaina bandiera, il rito che nella tradizione marinaresca segna in modo definitivo la fine della vita di un’unità navale.

L’appuntamento è fissato per giovedì 29 ottobre 2026, alle ore 16, presso la Stazione Navale Mar Grande, sede del Comando della Seconda Divisione Navale. Un momento solenne, dedicato non solo alla nave ma anche alle generazioni di marinai che si sono avvicendate a bordo, garantendone nel tempo efficienza e capacità operativa nei contesti più diversi.

Il significato dell’ultimo ammaina bandiera

Nella Marina Militare l’ammaina bandiera è un gesto quotidiano, ripetuto ogni sera al tramonto su tutte le unità. Quando però diventa “ultimo”, assume un valore completamente diverso: con quel gesto si sancisce ufficialmente la conclusione del servizio di una nave e il suo passaggio dalla Squadra Navale alla memoria della Forza Armata.

Per il Durand de la Penne si chiude così un percorso iniziato ufficialmente nel marzo 1993, fatto di missioni operative, campagne addestrative e presenza nei principali scenari internazionali in cui l’Italia ha portato la propria bandiera sul mare.

Da “Animoso” a Durand de la Penne: la storia di un nome

Costruita negli stabilimenti Fincantieri di Riva Trigoso, l’unità fu impostata nel 1988 e varata nell’ottobre 1989 con il nome originario di Animoso, in omaggio a una torpediniera della Regia Marina che aveva operato durante la Seconda guerra mondiale.

Durante la fase di allestimento, la Marina decise di intitolare la nave all’ammiraglio Luigi Durand de la Penne, Medaglia d’Oro al Valor Militare e protagonista della celebre impresa di Alessandria d’Egitto del 19 dicembre 1941, quando gli incursori italiani a bordo dei “maiali” misero fuori combattimento le corazzate britanniche Valiant e Queen Elizabeth. L’ammiraglio si era spento nel 1992, un anno prima della consegna dell’unità, avvenuta il 18 marzo 1993. La nave è stata la prima nella storia della Marina a portare questo nome.

Stesso destino per la gemella, varata come Ardimentoso e ribattezzata nel giugno 1992 Francesco Mimbelli (D 561). Le due unità, progettate per sostituire i cacciatorpediniere della classe Impavido, hanno costituito per oltre tre decenni la spina dorsale della componente antiaerea d’altura italiana.

Una nave multiruolo: le caratteristiche tecniche

Identificata dal distintivo ottico D 560, la nave è stata progettata per assolvere compiti di difesa antiaerea, contrasto alle minacce di superficie e lotta antisommergibile, grazie a una configurazione che le ha consentito di operare su più fronti contemporaneamente.

Con i suoi 147,7 metri di lunghezza, 16 metri di larghezza e un dislocamento a pieno carico superiore alle 5.400 tonnellate, il Durand de la Penne è stato una delle principali unità della flotta d’altura italiana. L’apparato propulsivo, basato sul sistema CODOG (Combined Diesel Or Gas), sviluppa una potenza superiore ai 55.000 cavalli e consente di raggiungere una velocità massima di oltre 31 nodi.

L’armamento e la componente aerea imbarcata

La dotazione riflette la natura multiruolo del cacciatorpediniere: un cannone da 127/54 millimetri e tre cannoni da 76/62 Super Rapido, affiancati da sistemi missilistici per la difesa aerea a corto e medio raggio e per il contrasto alle unità navali avversarie. Completano il quadro i lanciasiluri antisommergibile e i radar tridimensionali di ricerca e scoperta, impiegati per individuare e seguire le potenziali minacce.

La zona poppiera ospita un ponte di volo e un hangar in grado di accogliere due elicotteri nelle configurazioni AB-212 e SH-90, un elemento che ha ampliato in modo significativo le capacità di sorveglianza e di lotta antisommergibile dell’unità.

Trent’anni di missioni e di equipaggi

Nel corso della sua attività, la nave ha imbarcato equipaggi di circa 350 militari, impegnati nella conduzione dell’unità e nell’impiego dei sistemi di bordo. Il Durand de la Penne ha partecipato a numerose missioni internazionali, distinguendosi nelle operazioni di sicurezza marittima, soccorso e diplomazia navale, oltre che nelle attività addestrative della Squadra Navale.

Tra gli impieghi più recenti figurano l’Operazione Mare Sicuro, il supporto all’Operazione Sea Guardian della NATO e le attività logistiche a favore del contingente italiano della Multinational Force and Observers nel Sinai. La nave è stata inoltre più volte protagonista delle Campagne d’Istruzione degli allievi dell’Accademia Navale di Livorno, come nel 2017, con scali al Pireo, Odessa, Varna e Aksaz, e nel 2020, quando ha accolto a bordo 117 allievi della seconda classe durante l’emergenza Covid-19.

Il saluto finale a Mar Grande

Le procedure tecniche per l’uscita dalla Squadra Navale erano state avviate già nei mesi scorsi, a trentacinque anni dal varo. La cerimonia del 29 ottobre rappresenta dunque l’atto conclusivo di una lunga storia di servizio.

Con l’ultimo ammaina bandiera, Nave Luigi Durand de la Penne lascia il servizio operativo e consegna alla memoria della Marina Militare oltre tre decenni di attività, missioni e impegno degli uomini e delle donne che ne hanno fatto parte.

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