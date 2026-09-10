Addio a Mario Scornavacca, il poliziotto morto a soli 42 anni: comunità sotto choc

Lutto nella Polizia di Stato e a Marano Marchesato

Si è spento prematuramente, all’età di 42 anni, Mario Scornavacca, assistente della Polizia di Stato in servizio presso la sottosezione della Polizia Stradale di Cosenza Nord.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito colleghi, amici e l’intera comunità di Marano Marchesato, centro del Cosentino dove Mario era conosciuto, stimato e ricordato da tanti come una persona perbene, dal tratto umano e familiare.

Un dolore improvviso, arrivato troppo presto, che ha lasciato sgomenti quanti lo avevano incontrato nel lavoro, nella vita quotidiana e nei rapporti personali costruiti nel tempo.

L’ultimo saluto nella Chiesa Maria SS. dell’Assunta

I funerali di Mario Scornavacca si sono tenuti ieri alle 18:45, nella Chiesa Maria SS. dell’Assunta a Marano Marchesato.

Familiari, amici, colleghi della Polizia di Stato e conoscenti si sono stretti attorno alla famiglia in un momento di profondo dolore, rendendo omaggio a un uomo venuto a mancare a soli 42 anni.

Il cordoglio del Comune: “Era uno di noi”

Attraverso i propri canali social, il Comune di Marano Marchesato ha espresso vicinanza alla famiglia Scornavacca, affidando a un messaggio pubblico il dolore dell’amministrazione e della comunità.

“Ci sono notizie davanti alle quali è difficile trovare le parole giuste. La scomparsa di Mario Scornavacca, a soli 42 anni, ci ha lasciati profondamente scossi. Mario non era semplicemente un nome della nostra comunità. Era un ragazzo che conoscevamo, una brava persona, un volto familiare, uno di noi”.

La vicinanza alla famiglia Scornavacca

Nel messaggio di cordoglio, l’amministrazione comunale ha voluto rivolgere un pensiero particolare ai familiari di Mario.

“Conosciamo e vogliamo bene alla sua famiglia. Tonino, suo papà, è prima di tutto un amico, una persona che ci è sempre stata vicina. Suo cugino Alessandro ha condiviso con noi un percorso importante, fatto di impegno, idee e amore per il nostro paese. Per questo oggi questo dolore lo sentiamo ancora più vicino”.

Un legame forte, quello tra la famiglia Scornavacca e Marano Marchesato, che rende la scomparsa di Mario ancora più dolorosa per il paese.

“Quando una vita si spezza così presto, a soli 42 anni, tutto il resto improvvisamente sembra diventare piccolo”.

“Il vostro dolore è anche il dolore di tutta la comunità”

Il Comune ha poi concluso il proprio messaggio con parole di affetto e partecipazione, evitando frasi di circostanza e scegliendo il tono della vicinanza umana.

“Restano gli affetti, i ricordi, gli abbracci e una famiglia davanti a un dolore che nessuna parola può davvero alleviare. Oggi non servono frasi di circostanza. Come Amministrazione, ma soprattutto come persone e come amici, vogliamo stringerci attorno a Tonino, ad Alessandro e a tutta la famiglia Scornavacca. Il vostro dolore oggi è un po’ anche il dolore di tutta la nostra comunità”.

Un messaggio che racconta il cordoglio di un paese intero, colpito dalla perdita di un uomo ancora giovane e molto stimato.

Il ricordo dei colleghi e degli amici

Numerosi sono stati anche i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle ore successive alla notizia. Tra questi, quello particolarmente toccante di chi aveva incontrato Mario poco prima della sua scomparsa.

“Ancora non riesco a crederci. Stamattina mentre smontavo dalla notte tu eri già in caserma e mi hai salutato appena arrivato con il tuo inconfondibile sorriso e la tua voglia di vivere. Un destino crudele caro amico mio, mancherai a tutti, sarà difficile ora entrare e non vederti. Che la terra ti sia lieve Mario”.

Parole semplici e dolorose, che restituiscono l’immagine di un collega presente, sorridente, capace di lasciare un segno nei rapporti quotidiani.

Una perdita che colpisce la Polizia Stradale di Cosenza Nord

La morte di Mario Scornavacca rappresenta un grave lutto anche per la Polizia Stradale di Cosenza Nord, dove prestava servizio come assistente della Polizia di Stato.

Il suo nome, in queste ore, viene ricordato con affetto da chi ha condiviso con lui turni, responsabilità, sacrifici e momenti di vita professionale. Una scomparsa improvvisa che lascia un vuoto profondo tra i colleghi e tra quanti lo hanno conosciuto nel suo percorso umano e lavorativo.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!