Addio al capitano di fregata Giuliano Piliego: l’ufficiale del San Marco che guidò i fucilieri di Marina in Afghanistan si è spento a 53 anni

Loano si è svegliata con una di quelle notizie che nessuno vorrebbe leggere. Giuliano Piliego, capitano di fregata della Marina Militare e ufficiale della Brigata Marina San Marco, è morto a 53 anni dopo una lunga malattia. Nato a Loano il 30 settembre 1973, ha combattuto fino all’ultimo con la stessa tenacia che chi lo conosceva gli riconosceva da sempre, ma questa volta non è bastata.

Lascia la moglie Anna Maria e i due figli, Andrea e Giulia.

Dal Nautico di Savona alla Brigata San Marco

Il percorso di Piliego comincia lontano dalle caserme. Diplomato all’Istituto Nautico “Leon Pancaldo” di Savona, sceglie la carriera militare ed entra nella Marina come ufficiale dei ruoli speciali, costruendo passo dopo passo una carriera all’interno della Brigata Marina San Marco, il corpo dei fucilieri di Marina. Un percorso che lo porterà fino al grado di capitano di fregata.

Il comando a Bala Boluk

Il capitolo che più di ogni altro racconta il suo servizio è quello afghano. Dall’ottobre 2012 all’aprile 2013, con il grado di capitano di corvetta, Piliego è al comando del Military Advisor Team di Bala Boluk, nella provincia di Farah. Sotto di lui venticinque fucilieri di Marina, impegnati ogni giorno al fianco delle forze di sicurezza afghane in una delle fasi più delicate della transizione, quella in cui l’esercito di Kabul doveva imparare a camminare da solo.

Un’esperienza di cui Piliego non ha mai fatto un vanto, ma che ha voluto condividere con la sua terra. L’8 ottobre 2013, pochi mesi dopo il rientro, si presentò nella sede dei Marinai d’Italia Savonesi con un dono preciso: il vessillo del San Marco che aveva sventolato a Bala Boluk per tutta la durata della missione. Quella bandiera è ancora lì, appesa all’esterno della sede nella Torretta.

Il ricordo del sindaco Lettieri: «Prima dell’ufficiale, l’amico»

A dare la misura del vuoto lasciato in città è stato il sindaco di Loano, Luca Lettieri, con un lungo post sui social.

«Ci sono notizie che non vorresti mai ricevere – scrive –. La scomparsa di Giuliano Piliego mi ha colpito profondamente. Con Giuliano ci conoscevamo da tanti anni. Un’amicizia nata attraverso la militanza politica, anche nel rapporto con il suo compianto papà Ivo, e poi proseguita mentre le nostre vite prendevano strade diverse. Giuliano scelse una strada impegnativa e bellissima: servire il nostro Paese, indossando l’uniforme della Marina Militare. Lo fece costruendo, negli anni, un’importante carriera fino a coprire il ruolo di capitano di fregata».

Lettieri riporta alla memoria anche un episodio preciso: «Mi torna alla memoria un’immagine di tanti anni fa quando Loano volle rendere omaggio ai suoi militari e volontari impegnati nelle missioni all’estero. Un riconoscimento semplice, ma profondamente sentito, con il quale la nostra città volle dire grazie a chi aveva scelto di servire il Paese, anche a migliaia di chilometri da casa. Giuliano era uno di quegli uomini. Una giornata di intense emozioni che non dimenticherò».

Poi il passaggio più personale: «Oggi, però, prima ancora dell’ufficiale, voglio ricordare l’amico, il loanese, il figlio e il fratello. Voglio rivolgere le mie condoglianze, un abbraccio personale e il cordoglio dell’intera città di Loano, a sua mamma Maria Teresa, al fratello Francesco, che mi ha dato questa tristissima notizia e che conosco anche per il coraggio dimostrato come poliziotto nei drammatici soccorsi del Ponte Morandi, quel drammatico 14 agosto 2018. Buon vento, Giuliano. Loano non ti dimenticherà».

Il cordoglio dei Marinai d’Italia: «Buona navigazione nei mari celesti»

Tra i tanti messaggi arrivati alla famiglia c’è quello dei Marinai d’Italia Savonesi – ANMIPN Italia, firmato dal presidente Luca Ghersi, che ricorda proprio quella visita del 2013 e il legame rimasto vivo negli anni.

«Giuliano venne a trovarci in sede l’8 ottobre 2013, portandoci in dono il vessillo del San Marco che ha sventolato a Bala Boluk, in Afghanistan, dall’ottobre 2012 all’aprile 2013 – scrive Ghersi –. Era stato un onore per noi riceverlo e poter avere l’omaggio del vessillo San Marco che abbiamo appeso all’esterno della nostra sede nella Torretta. L’ultimo contatto lo avevo avuto lo scorso Natale per i consueti auguri».

A comunicare all’associazione la notizia del decesso è stato l’ammiraglio Luca Anconelli, già comandante della Brigata Marina San Marco, segno di quanto il nome di Piliego fosse rimasto legato al corpo anche ai suoi vertici.

«Alla famiglia, alla Brigata Marina San Marco, da tutta la Marina Militare, le nostre più sentite condoglianze – conclude Ghersi –. Buona navigazione nei mari celesti, marinaio. Ciao Giuliano».

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