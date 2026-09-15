Addio a Gionata Sclavi, il poliziotto delle Volanti e delle scorte: “Una vita al servizio degli altri”

Lutto nella Polizia di Stato di Modena

La Polizia di Stato di Modena piange la scomparsa del sovrintendente Gionata Sclavi, morto a 53 anni dopo una lunga malattia. Una perdita che ha colpito profondamente la Questura, i colleghi e quanti lo hanno conosciuto nel corso di una carriera interamente dedicata alla sicurezza dei cittadini e alla tutela della legalità.

Sclavi si è spento nella giornata di ieri, lasciando un ricordo forte tra gli uomini e le donne della Polizia modenese. Il questore Lucio Pennella, i funzionari e tutto il personale della Polizia di Stato della provincia di Modena hanno espresso il proprio cordoglio per una morte arrivata troppo presto.

Dalla Polizia Stradale alle Volanti, fino alla Digos

Gionata Sclavi aveva costruito il proprio percorso professionale in prima linea. Dopo l’esperienza nella Polizia Stradale, aveva prestato servizio in Questura, lavorando anche sulle pattuglie delle Volanti di Modena, uno dei reparti più esposti nel rapporto quotidiano con il territorio e con le emergenze della città.

Negli ultimi anni era in servizio presso la Digos di Modena. Prima che la malattia lo costringesse ad affrontare la sua battaglia più dura, era stato impegnato anche nell’ufficio Scorte, affiancando diverse personalità del territorio modenese e occupandosi di misure di protezione.

Il ricordo dei colleghi: “Forza e dignità da insegnamento”

A restare, tra i colleghi e gli amici, è soprattutto il ricordo della sua generosità e della disponibilità nell’aiutare gli altri. Chi ha lavorato con lui ne sottolinea il tratto umano, oltre alla professionalità dimostrata nei diversi incarichi ricoperti nel corso della carriera.

“La sua forza e dignità nell’affrontare la sofferenza è stata per tutti da insegnamento”, hanno ricordato i colleghi, stringendosi attorno alla famiglia. Parole di profondo affetto sono state rivolte anche alla moglie Rossana, che gli è rimasta accanto fino alla fine: una presenza definita amorevole e tenace, fino all’ultimo respiro.

“La Polizia di Stato perde un grande uomo”

In una nota, la Questura ha ricordato il sovrintendente Sclavi con parole di grande commozione: “La Polizia di Stato perde un grande uomo, che ha dedicato la sua vita alla difesa della legalità e alla sicurezza dei cittadini e che ha affrontato con straordinaria forza anche la sua ultima e più difficile battaglia”.

Un messaggio che sintetizza il senso di una vita professionale trascorsa al servizio della comunità, tra strada, pronto intervento, sicurezza pubblica e protezione delle persone esposte a particolari rischi.

Il cordoglio di Orsini e Giovanardi

La scomparsa di Gionata Sclavi ha suscitato commozione anche tra le personalità che aveva seguito durante il servizio Scorte. Tra i ricordi più sentiti figurano quelli di Orsini e Giovanardi, dei quali Sclavi aveva gestito le misure di protezione.

Un incarico delicato, svolto con discrezione e senso dello Stato, che aveva consolidato rapporti di stima e riconoscenza nei suoi confronti.

I funerali alla Sacra Famiglia di Modena

L’ultimo saluto al sovrintendente Gionata Sclavi si terrà oggi, 15 settembre, alle ore 10, presso la parrocchia della Sacra Famiglia di Modena, in strada Vaciglio Centro.

La comunità della Polizia di Stato, i familiari, gli amici e quanti lo hanno conosciuto si raccoglieranno per rendere omaggio a un servitore dello Stato che ha dedicato la propria vita agli altri.

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