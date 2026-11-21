La morte dell’ex capo della Polizia

Gianni De Gennaro, 78 anni, ex capo della Polizia, si è tolto la vita con un colpo di pistola nella sua casa in campagna. La notizia è arrivata nella giornata di oggi, sabato 21 novembre 2026, e ha attraversato in poche ore il Viminale, Palazzo Chigi, il Quirinale e le caserme di tutto il Paese.

De Gennaro era indagato per depistaggio aggravato dalla Procura di Caltanissetta nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio, l’attentato del 1992 in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Il gip aveva rigettato la richiesta di arresto avanzata dai pubblici ministeri; la Procura nissena aveva presentato ricorso e l’udienza davanti al Tribunale del Riesame era fissata per il 1° dicembre. Dieci giorni che De Gennaro non ha aspettato.

A difenderlo erano gli avvocati Francesco Bertorotta e Franco Coppi. Nei giorni scorsi erano emerse intercettazioni in cui l’ex prefetto citava un «Vittorio», riferimento che gli inquirenti avevano ricondotto all’attuale capo della Polizia Vittorio Pisani, escludendone però ogni coinvolgimento e ritenendo che il nome servisse a coprire l’ex procuratore aggiunto Michele Prestipino.

Il post di Crosetto: «Era un amico»

Tra le reazioni, quella del ministro della Difesa Guido Crosetto ha il tono di una lettera personale. «Gianni De Gennaro era un amico. Una persona cui volevo bene e che me ne voleva a sua volta», scrive il ministro, che lo aveva conosciuto quando era alla guida della Polizia di Stato.

Il ritratto è asciutto: «Uomo duro, capace, concreto, serio, coraggioso». Un uomo che Crosetto ha visto attraversare molti incarichi «sempre con lo stesso spirito: servire le Istituzioni e lo Stato. Un uomo dello Stato».

Poi la lettura del gesto: «La notizia mi ha sconvolto ma forse il suo è stato l’ultimo coraggioso atto di servizio: non poteva accettare che qualcuno sporcasse quella storia, che non era solo sua ma delle istituzioni che ha servito».

Il telefono sequestrato e il messaggio mai letto

C’è un passaggio del post che restituisce la solitudine degli ultimi giorni. «L’altro giorno, quando avevo letto la notizia, avevo provato a cercarlo. Non era disponibile ed il messaggio che gli avevo mandato non è mai arrivato: non aveva più il telefono perché gli era stato sequestrato».

Crosetto racconta di aver affidato la propria vicinanza a un familiare, cercandolo più volte per sincerarsi che il pensiero fosse arrivato a destinazione. «Avrei voluto potergli dire direttamente che io non credevo a nulla di ciò che avevo letto e sapevo chi era lui. Non perché fosse un amico ma perché per lui parlavano la sua storia ed i suoi successi al servizio dello Stato».

E la chiusura: «Quello stesso Stato che, in questi giorni, non gli sembrava più ricordarsi della sua storia al punto da trovarselo contro. Forse proprio questo non è riuscito ad accettare. Addio Gianni, amico mio».

L’attacco al «processo preventivo»

Il ministro non si ferma al cordoglio. Nel post denuncia «la forza di un teorema accusatorio» diffusa in poche ore, «la violenza social e mediatica del processo preventivo e senza appello, accuse che rimbombano senza che nessuna voce contraria abbia spazio e possibilità di farsi sentire».

Crosetto distingue con nettezza i piani: «Indagini e accertamento di responsabilità sono un compito fondamentale delle democrazie e vanno difesi e rispettati. Come dovrebbe essere rispettata la presunzione di innocenza di chiunque finché non si accerta la verità». Quanto alla gogna pubblica su «una persona incensurata», aggiunge: «A quel punto non conta la storia, non conta una vita di servizio e di lavoro, conta quello che in quei giorni, senza appello, senza possibilità di difesa, viene raccontato e percepito». Una «verità» che per il ministro «non è la verità ma un’ipotesi che meriterebbe di essere discussa in un dibattimento tra le parti».

Non è la prima volta che Crosetto sceglie i social per parlare di un lutto che tocca il comparto: lo aveva fatto poche settimane fa, dopo lo schianto del Chinook in Bosnia, con le parole su «una famiglia ferita» che avevano fatto il giro del Paese.

Mattarella telefona al fratello, la Guardia di Finanza si stringe al suo comandante

Il fratello di Gianni, il generale Andrea De Gennaro, è il comandante generale della Guardia di Finanza, in carica dal 2023 e con un mandato in scadenza il 31 dicembre, per il quale il governo stava valutando una nuova proroga di sei mesi. È a lui che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato per esprimere il proprio cordoglio. Il Corpo, in una giornata già segnata dal lutto, si è raccolto attorno al suo vertice.

Il capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani, ha espresso sul sito della Polizia di Stato e in una nota «profondo cordoglio al collega e amico Andrea De Gennaro», a nome di tutte le donne e gli uomini della Polizia.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha parlato di «un grande funzionario dello Stato che, dal ministero dell’Interno e non solo, ha servito il Paese in incarichi importanti in momenti storici straordinariamente impegnativi». L’abbraccio del Viminale va «alla moglie Carla, ai suoi figli, al fratello Andrea».

Meloni «profondamente scioccata», Tajani: «I processi si fanno in tribunale»

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è detta «profondamente scioccata dalla tragica scomparsa», con un pensiero al fratello e ai familiari. Il sottosegretario Alfredo Mantovano, che con De Gennaro ha collaborato per anni, ne ricorda «le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere».

Il vicepremier Antonio Tajani, che ha telefonato al generale De Gennaro, usa parole vicine a quelle di Crosetto: «In un paese libero democratico e civile i processi si fanno nelle aule dei tribunali e non fuori da queste. Purtroppo De Gennaro non è l’unica vittima di processi che si sono fatti fuori dei tribunali».

Matteo Salvini parla di «un massacro mediatico-giudiziario che una persona e una carriera come la sua non meritavano». Maurizio Lupi chiede «una seria e profonda riflessione sulla necessità di garantire i servitori dello Stato» e «un giusto equilibrio tra le legittime esigenze di chi svolge le indagini e la tutela della dignità della persona». Mara Carfagna: «Non ho mai avuto dubbi sulla sua integrità».

Le opposizioni: Renzi, Calenda, Casini

Dall’assemblea di Italia Viva a Milano, Matteo Renzi ha definito la notizia «sconvolgente per tanti di noi che lo hanno conosciuto». «Se dovessi immaginare un volto che interpreta il deep state penserei a De Gennaro», ha aggiunto, chiedendo però che oggi prevalga «il momento della pietas, del cordoglio».

Più dura la posizione di Carlo Calenda: «Un servitore della Patria tradito dalle Istituzioni che ha servito. Come molti prima di lui». Il segretario del Copasir Ettore Rosato, che con De Gennaro ha lavorato a lungo, lo ricorda come «un leale servitore delle istituzioni». Pier Ferdinando Casini affida ai social una frase destinata a pesare: «Gli uomini delle istituzioni dovrebbero riflettere sul fatto che oggi gli unici a brindare saranno i mafiosi».

Salvatore Borsellino accusa la Procura

La voce più netta arriva da Salvatore Borsellino, fratello del giudice ucciso in via D’Amelio. All’ANSA ha dichiarato che la morte di De Gennaro «vede la procura di Caltanissetta come responsabile di istigazione al suicidio». Secondo Borsellino l’inchiesta «non era di competenza di questa procura ma, semmai, della procura di Palermo» e sarebbe stata «un’iniziativa messa in campo per togliere delle responsabilità ai Ros e ai servizi segreti sulla sparizione dell’agenda rossa. Per spostare quindi l’attenzione sulla Polizia».

Il legale: «Conseguenze di accuse infamanti»

L’avvocato Francesco Bertorotta, che conosceva De Gennaro da quindici anni, a caldo non è riuscito a dire altro che «sono affranto, non ho parole». Poco dopo ha aggiunto: «Queste però possono essere le conseguenze di accuse infamanti gettate in pasto all’opinione pubblica. Prima di un rapporto professionale tra noi c’era una intensa amicizia. In questo momento non sono lucido e non riesco a esprimere quel che vorrei».

Una vita al servizio dello Stato

Nato a Reggio Calabria nel 1948, Gianni De Gennaro ha guidato la Polizia di Stato dal 2000 al 2007, è stato direttore del Dis, sottosegretario con delega ai servizi nel governo Monti e presidente di Leonardo dal 2013 al 2020. Il fratello Andrea, di cui InfoDifesa aveva tracciato il profilo al momento della nomina al vertice delle Fiamme Gialle, ha costruito un’intera carriera nella Guardia di Finanza.

Due fratelli, due Corpi, una stessa idea di servizio. Oggi uno dei due non c’è più, e il 1° dicembre l’aula del Riesame di Caltanissetta resterà vuota.

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