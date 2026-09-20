Addio a Dino Mari, l’appuntato scelto dei Carabinieri stroncato da un infarto: “Un servitore dello Stato amato da tutti”

L’Arma in lutto per la scomparsa improvvisa del militare

Dolore nell’Arma dei Carabinieri e nelle comunità di Agugliano, Polverigi, Monte San Giusto e Corridonia per la morte dell’appuntato scelto Dino Mari, scomparso all’età di 55 anni a causa di un improvviso malore.

Il militare, originario di Corridonia, viveva da anni con la moglie a Monte San Giusto. Prestava servizio alla Stazione dei Carabinieri di Agugliano, punto di riferimento anche per il territorio di Polverigi, dove era conosciuto e stimato da cittadini, amministratori e colleghi.

Secondo quanto emerso, Dino Mari si trovava proprio a Monte San Giusto quando è stato colto da un infarto che non gli ha lasciato scampo. Una notizia arrivata all’improvviso, che ha provocato profondo cordoglio nelle comunità in cui il carabiniere aveva operato per anni con discrezione, professionalità e grande senso del dovere.

Il ricordo di Agugliano: “Un vero servitore dello Stato”

A ricordare l’appuntato scelto Dino Mari è stato anche il consigliere comunale di Agugliano, Graziano Stacchiotti, che ha espresso parole di forte commozione per la scomparsa del militare.

“Un vero servitore dello Stato, un uomo dall’animo solare e sempre straordinariamente disponibile, che per anni si è dedicato con passione, professionalità e umanità alla tutela delle nostre comunità di Agugliano e Polverigi”, ha dichiarato Stacchiotti.

Parole che raccontano il profilo umano e professionale di un carabiniere capace di farsi apprezzare non solo per il ruolo istituzionale, ma anche per il modo con cui sapeva stare accanto alle persone. Una presenza quotidiana, rassicurante, costruita nel tempo attraverso il servizio sul territorio e il rapporto diretto con i cittadini.

Il cordoglio del sindaco Carnevali: “Una presenza costante e rassicurante”

Anche Daniele Carnevali, presidente della Provincia e sindaco di Polverigi, ha voluto ricordare Dino Mari con un messaggio carico di dolore e incredulità.

“Sto pensando a Dino, appuntato dell’Arma dei Carabinieri, al modo tragico come ci ha lasciati in maniera così improvvisa”, ha scritto Carnevali, sottolineando quanto il militare fosse ormai parte integrante della vita delle comunità di Agugliano e Polverigi.

Il sindaco ha ricordato il suo modo di essere e di interpretare il ruolo di rappresentante delle forze dell’ordine: una figura diventata negli anni “una presenza fisica costante, nonché rassicurante”.

Un pensiero particolare è andato anche a uno degli appuntamenti più sentiti del territorio: “Già, probabilmente stasera saresti stato di servizio come tutti gli anni alla Notte delle Streghe”, ha aggiunto Carnevali, richiamando un’immagine concreta della dedizione con cui Dino Mari partecipava alla sicurezza degli eventi pubblici e della vita comunitaria.

Benvoluto dai cittadini e rispettato anche dai giovani

Il cordoglio seguito alla notizia della morte dell’appuntato scelto ha confermato quanto Dino Mari fosse conosciuto e rispettato.

“Il ricordo accompagnato da dolore e sconcerto che vedo nel ricordarti da parte di tanti concittadini, mi conferma quanto fossi ben voluto da tutti, ma al tempo stesso rispettato, anche, cosa non scontata, dai più giovani”, ha scritto ancora Carnevali.

Un aspetto non secondario per chi, indossando una divisa, opera quotidianamente sul territorio: essere riconosciuto come figura autorevole, ma allo stesso tempo vicina alla popolazione. Dino Mari aveva saputo conquistare fiducia e stima attraverso un servizio svolto con equilibrio, umanità e continuità.

Una vita al servizio delle comunità

La scomparsa di Dino Mari lascia un vuoto profondo tra familiari, colleghi e cittadini. Il suo nome resta legato alla Stazione dei Carabinieri di Agugliano e alle comunità di Agugliano e Polverigi, dove per anni ha garantito presenza, ascolto e sicurezza.

L’appuntato scelto viene ricordato come un militare serio, disponibile e profondamente legato al territorio. Un uomo dell’Arma che ha vissuto il proprio servizio non come semplice incarico, ma come impegno quotidiano a tutela delle persone.

La morte improvvisa, avvenuta a soli 55 anni, ha colpito profondamente chi lo conosceva e chi, negli anni, aveva imparato ad affidarsi alla sua presenza discreta ma costante. Un lutto che unisce l’Arma dei Carabinieri e le comunità marchigiane nel ricordo di un servitore dello Stato stimato e benvoluto.

Vuoi vedere più notizie di Infodifesa su Google? G Aggiungi Infodifesa

come fonte preferita su Google

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!