Addio Dardo e M113: l’Esercito ordina altri 30 blindati Lynx, ecco cosa cambia (e il nodo dei costi)

L’Esercito Italiano accelera sul rinnovamento della sua componente corazzata. È stato esercitato l’ordine opzionale per altri 30 veicoli da combattimento della fanteria Lynx KF-41, che si sommano ai 21 mezzi previsti dal primo contratto annunciato il 5 novembre 2025. Il totale sale così a 51 veicoli nella configurazione A2CS Combat UOR, con scafo cingolato della tedesca Rheinmetall e torretta da 30 millimetri di Leonardo. La notizia, riportata da Rivista Italiana Difesa il 22 ottobre 2026, arriva nello stesso giorno in cui la joint venture Leonardo Rheinmetall Military Vehicles si è aggiudicata anche il primo contratto per il nuovo carro armato dell’Esercito (I-MBT).

La fornitura rientra nel programma A2CS (Army Armoured Combat System), in origine denominato AICS, con cui la Difesa punta a sostituire un’intera generazione di mezzi pesanti. A consegnare i veicoli sarà la Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV), società paritetica al 50 per cento tra il gruppo italiano e il colosso di Düsseldorf, con sede legale a Roma e sede operativa a La Spezia, negli stabilimenti dell’ex Oto Melara.

A cosa servono i Lynx KF-41

Il Lynx KF-41 è un veicolo corazzato cingolato concepito per accompagnare la fanteria direttamente sul campo di battaglia. Non si tratta di un semplice mezzo da trasporto truppe: unisce protezione, mobilità e potenza di fuoco, consentendo ai soldati di raggiungere la zona di combattimento al riparo dal fuoco nemico e di intervenire con il supporto delle armi di bordo.

La piattaforma ha un’architettura modulare che permette di adattarla a missioni differenti: veicolo da combattimento, trasporto truppe, posto comando mobile o ambulanza corazzata. Non a caso l’Esercito definisce l’A2CS un “sistema di sistemi”, incardinato su una flotta di Armored Infantry Fighting Vehicle (AIFV) e su una serie di piattaforme derivate, progettate per attuare il concetto di cooperative combat e garantire l’interconnessione con i sistemi di comando e controllo.

La guerra in Ucraina ha riportato al centro dell’attenzione la vulnerabilità dei mezzi corazzati rispetto a droni, mine, artiglieria e missili anticarro. La corazza da sola non basta più: servono sensori, comunicazioni digitali e capacità di scambiare dati in tempo reale con gli altri reparti, requisiti che i veicoli progettati decenni fa non possono soddisfare con la stessa efficacia.

Cannone da 30 millimetri e torretta HITFIST di Leonardo

La configurazione Combat UOR abbina lo scafo Lynx KF-41 alla torretta HITFIST 30 Plus/X-GUN, nota anche come HITFIST 30 NG (New Generation), sviluppata da Leonardo. La torre ospita un cannone da 30 millimetri e integra sistemi destinati ad aumentare la capacità di ingaggio e la consapevolezza situazionale dell’equipaggio.

La sigla UOR sta per Urgent Operational Requirement, cioè requisito operativo urgente: indica una soluzione resa disponibile in tempi più rapidi rispetto allo sviluppo completo delle configurazioni definitive del programma, per rispondere a esigenze operative immediate.

Il primo contratto prevedeva 5 Lynx in configurazione “as-is”, cioè identici a quelli prodotti da Rheinmetall per l’Esercito ungherese e dotati della torretta tedesca Lance, seguiti da 16 mezzi con la torre HITFIST 30 NG. I primi quattro veicoli sono stati consegnati il 27 gennaio 2026 al Centro Polifunzionale di Sperimentazione dell’Esercito (Ce.Poli.Spe.) di Montelibretti, alla presenza del ministro Guido Crosetto, del Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano e del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Carmine Masiello. Anche questi mezzi saranno successivamente retrofittati con la torretta Leonardo, in modo da uniformare l’intera flotta allo standard nazionale. Le consegne dei primi Lynx con torre HITFIST sono attese a partire dall’ultimo trimestre del 2026.

In occasione della cerimonia, il generale Masiello aveva sottolineato che il nuovo mezzo “cambierà radicalmente il modo di combattere dell’Esercito”, segnando l’avvio concreto del percorso di “meccanizzazione” della Forza Armata dopo trent’anni di operazioni di supporto alla pace.

Dardo e M113: perché i vecchi blindati vanno sostituiti

I 51 Lynx sono solo il primo passo. Il programma A2CS prevede complessivamente l’acquisizione di circa 1.050 veicoli in 16 varianti, destinati a rinnovare non soltanto la linea dei mezzi da combattimento della fanteria ma un’intera famiglia di piattaforme terrestri.

L’obiettivo è pensionare progressivamente il Dardo, il veicolo da combattimento della fanteria entrato in servizio negli anni Novanta, e le numerose versioni della famiglia M113, progettata negli Stati Uniti negli anni Cinquanta e ancora impiegata in diversi ruoli di trasporto e supporto.

Il problema non è solo l’anzianità. Le nuove esigenze operative richiedono protezione moderna, elettronica aggiornata e comunicazioni digitali, oltre alla capacità di condividere informazioni con gli altri reparti. L’ammodernamento punta anche a semplificare la gestione logistica di una flotta oggi frammentata su piattaforme diverse e a garantire una maggiore disponibilità operativa nel tempo.

Il taglio del 18 per cento e le richieste di Crosetto

Il rinnovo dei corazzati è anche una partita economica e industriale. Il piano iniziale Leonardo-Rheinmetall prevedeva, entro il 2040, la fornitura di 272 carri armati e 1.050 veicoli da fanteria per un impegno complessivo di circa 23 miliardi di euro.

Il 6 luglio 2026 il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervistato da SkyTg24 e intervenendo a un incontro di Confindustria Toscana Centro e Costa, ha annunciato di aver tagliato del 18 per cento i costi della commessa per i nuovi carri Panther e i mezzi Lynx. “Sono contento di averlo fatto perché sono soldi dei cittadini”, ha spiegato, precisando che il programma “va avanti in modo ragionato” e che “nulla nei nostri programmi è stato interrotto: prosegue l’intenzione di avere mezzi di nuova generazione ma stiamo ragionando sui numeri e sui tempi”. Il ministro ha inoltre chiesto che venga “massimizzato il ritorno industriale in Italia”.

La revisione riguarda il programma nel suo complesso e non può essere attribuita direttamente ai 30 Lynx aggiuntivi. Per questi ultimi, infatti, non è stato reso noto un prezzo unitario: le cifre miliardarie circolate comprendono forniture e attività diverse, tra cui sviluppo, integrazione dei sistemi, prove, addestramento e supporto logistico.

Leonardo e Rheinmetall: il 60 per cento del lavoro in Italia

La collaborazione tra i due gruppi unisce le competenze italiane nei sistemi elettronici, negli armamenti e nelle torrette a quelle tedesche nella progettazione di scafi corazzati. Per la joint venture è stata concordata una ripartizione del lavoro 50:50 e, secondo quanto comunicato dalle aziende al momento del primo contratto, il 60 per cento delle attività sarà svolto in Italia.

Il dato include integrazione, test di omologazione, attività di consegna e supporto logistico, oltre ad alcune fasi di produzione e sviluppo: non significa quindi che il 60 per cento di ogni singolo veicolo sia fabbricato sul territorio nazionale. Gli scafi arrivano da Rheinmetall alla sede operativa di La Spezia, dove viene installata la torre HITFIST 30 NG e completate le attività che precedono la consegna alla Forza Armata. Nella filiera sono coinvolti anche fornitori come Iveco Defence Vehicles e Renk.

Oltre alla consegna dei mezzi, l’obiettivo dichiarato è sviluppare competenze, capacità produttive e supporto tecnico da mantenere in Italia per l’intero ciclo di vita dei veicoli. Il primo contratto comprende anche sistemi di addestramento e simulazione per la formazione degli equipaggi, un elemento decisivo per rendere operativa in tempi rapidi una flotta destinata a cambiare il volto della componente pesante dell’Esercito.

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