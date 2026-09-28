Addio ad Antimina Mincone, Carabiniere Scelto morta a 35 anni: il dolore dell’Arma e il pensiero alla figlia di 3 anni

Lutto nell’Arma dei Carabinieri

Profondo cordoglio nell’Arma dei Carabinieri per la scomparsa del Carabiniere Scelto Antimina Mincone, venuta a mancare prematuramente all’età di 35 anni dopo aver affrontato una grave malattia.

A darne notizia è stato il SIM Carabinieri, attraverso la Segreteria Regionale Campania, insieme alle Segreterie Nazionali, Regionali, Provinciali e alle articolazioni locali, che si sono strette attorno alla famiglia, ai cari e ai colleghi della militare.

In servizio al Comando Provinciale Carabinieri di Napoli

Antimina Mincone prestava servizio presso l’Aliquota Notifiche del Nucleo Informativo del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli.

Nel suo percorso professionale ha servito l’Istituzione con dedizione, garbo e spirito di servizio, lasciando un ricordo profondo in quanti hanno avuto modo di lavorare con lei e di conoscerla da vicino.

Il ricordo dei colleghi

Chi ha condiviso con Antimina giornate di lavoro e momenti di servizio la descrive come una persona dalla natura solare, sempre disponibile e capace di portare serenità anche nelle giornate più difficili.

Il suo tratto gioviale, la sua presenza discreta ma costante e il modo in cui affrontava il lavoro quotidiano resteranno impressi nella memoria dei colleghi. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nei corridoi del reparto e nel cuore di chi le ha voluto bene.

Il dolore per una vita spezzata troppo presto

La morte di Antimina Mincone colpisce profondamente l’intera comunità dell’Arma. Una vita spezzata troppo presto, a soli 35 anni, dopo una battaglia affrontata con dignità contro una malattia grave e inesorabile.

In queste ore di dolore, il pensiero più commosso va alla sua bambina di appena 3 anni, alla famiglia, al marito, alla cognata, al suocero e a tutti i cari che oggi piangono la sua prematura scomparsa.

Il cordoglio dell’Arma

La comunità dei Carabinieri si stringe con affetto attorno ai familiari e ai colleghi che hanno condiviso con Antimina Mincone il suo cammino professionale.

Il ricordo del Carabiniere Scelto Antimina Mincone resterà legato al suo esempio di servizio, alla sua umanità e alla luce che ha saputo trasmettere a chi le è stato accanto.

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