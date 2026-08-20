Malore improvviso nel sonno, muore militare di 45 anni

Tragedia a Riccò del Golfo poco prima dell’alba

È morto improvvisamente nella sua abitazione di Riccò del Golfo, in provincia della Spezia, Alessandro Ciucciarelli, militare della Marina Militare in servizio alla Spezia. Aveva 45 anni ed era nato a Roma il 25 settembre 1980.

Secondo quanto emerso, l’uomo sarebbe stato colpito da un malore improvviso, così grave da rendere inutili i tentativi di soccorso. A dare l’allarme è stata la compagna, dopo essersi accorta che Alessandro non respirava.

La chiamata al 118 e i soccorsi immediati

La tragedia si è consumata nelle ore precedenti l’alba. Alessandro Ciucciarelli era rientrato la sera prima dopo una cena con la compagna e si era poi coricato. Qualche ora più tardi, la donna si è resa conto della gravità della situazione e ha contattato immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti il personale sanitario inviato dalla centrale operativa del 118, la Croce Rossa della Spezia e l’automedica Delta 1. Nonostante le manovre praticate dai sanitari, per il militare non c’è stato nulla da fare.

Una vita nella Marina Militare

Alessandro Ciucciarelli prestava servizio alla Spezia, città profondamente legata alla Marina Militare e alla presenza delle unità navali. Nel corso della sua carriera aveva operato in diverse basi di terra e in più città, alternando incarichi a terra a periodi di imbarco.

Il suo percorso professionale lo aveva portato a condividere esperienze operative e quotidiane con molti colleghi, in un ambiente, quello militare, dove i rapporti si intrecciano spesso nel corso degli anni attraverso assegnazioni, trasferimenti e missioni.

Il legame con Nave Grecale

Tra le esperienze più significative della sua carriera c’era stata anche quella a bordo di Nave Grecale. Alessandro Ciucciarelli aveva infatti fatto parte dell’equipaggio dell’unità, che nella primavera di quest’anno ha effettuato l’ultimo ammaina bandiera presso la base navale spezzina.

Una cerimonia particolarmente sentita, come accade ogni volta che una nave conclude la propria storia operativa. In quelle occasioni si ritrovano marinai che hanno condiviso anni di servizio, giornate di navigazione e momenti di vita militare. Per molti di loro, quell’incontro era stato anche il modo per rivedere Alessandro e altri compagni di bordo, ricordati con affetto come “fratelli grecalini”.

Il cordoglio della comunità militare

La notizia della morte improvvisa di Alessandro Ciucciarelli ha suscitato profondo cordoglio nella comunità militare. Sono tanti i colleghi e gli ex compagni di servizio che in queste ore stanno ricordando la sua figura, increduli di fronte a una scomparsa così repentina.

Il dolore è quello di una comunità abituata a ritrovarsi anche a distanza di tempo, dopo incarichi diversi e percorsi professionali separati. La perdita di un collega, soprattutto in circostanze così improvvise, lascia un vuoto difficile da colmare.

Il ricordo di Alessandro

Chi lo conosceva lo descrive come una persona capace di lasciare un buon ricordo di sé. La sua simpatia, il suo accento romano e il modo diretto con cui sapeva rapportarsi agli altri sono tra gli aspetti che più vengono richiamati da amici e colleghi.

Alessandro amava molto gli animali, in particolare i cani, che avevano avuto un posto importante nella sua vita. Conservava inoltre un ricordo speciale di Venezia, città nella quale aveva trascorso un periodo di attività per esigenze di servizio nella Marina Militare.

Una morte improvvisa che lascia sgomenti

La scomparsa di Alessandro Ciucciarelli ha colpito profondamente chi lo aveva conosciuto. Fino a poche ore prima della tragedia aveva trascorso una serata normale, poi il malore nel sonno e l’allarme lanciato dalla compagna.

Una morte improvvisa, avvenuta nella sua casa di Riccò del Golfo, che ha lasciato senza parole familiari, colleghi e amici. Per la comunità della Marina e per quanti avevano condiviso con lui anni di servizio, resta il ricordo di un uomo e di un militare stimato, legato alla propria professione e ai compagni incontrati lungo il cammino.

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