Addio a Luca Tonan, il poliziotto «cacciatore di pedofili»: l’ultimo turno in ufficio, poi il malore sul divano di casa

La Polizia Postale di Venezia piange uno dei suoi uomini più conosciuti. Luca Tonan, 58 anni, in servizio nella specialità dal 1994, è morto all’improvviso nel tardo pomeriggio di venerdì 13 novembre, poche ore dopo aver concluso il turno di lavoro. Per oltre trent’anni ha combattuto la pedopornografia online e ha insegnato a migliaia di ragazzi come difendersi dai pericoli della rete.

L’ultimo turno a Mestre, poi il rientro a casa

Venerdì Tonan ha lavorato fino alle 16 negli uffici di Mestre. Poi è tornato a casa, ha acceso la tv e si è steso sul divano per riposare un po’. Alle 17.50 ha fatto il suo ultimo accesso ai social. Se n’è andato così, senza fragore, con il cellulare accanto, come se qualcuno potesse ancora avere bisogno di lui.

La Regione del Veneto, in una nota ufficiale, parla di un malore improvviso che lo ha colto nella sua abitazione di Chirignago.

«Suoi gli arresti più importanti»: trent’anni contro la pedopornografia

Tonan era un volto storico della Postale veneziana. Il dirigente Caliò ne ha riassunto così il peso professionale: «Suoi gli arresti più importanti della sezione indagini contro la persona». Il suo era un lavoro quotidiano e silenzioso, dedicato alla protezione dei minori e al contrasto di chi li minaccia sul web.

La pensione era ormai vicina. Aveva messo su casa ed era contento, nonostante i ritmi di lavoro intensi, e progettava di godersi la libertà, lo sport e gli amici.

L’anima dell’«Ispettore Truck»: pochi giorni fa era tra gli studenti di Rovigo

Accanto alle indagini c’era la prevenzione. Tonan era l’anima dell’Ispettore Truck, il mezzo della Polizia che ogni anno gira l’Italia per incontrare migliaia di studenti e insegnare loro a proteggersi dai rischi del web quando usano lo smartphone.

Il Commissariato di PS online lo ha ricordato su Facebook: «Ci sono colleghi che diventano molto più che colleghi. Luca era uno di loro, sempre sorridente, solare, capace di fare squadra e di portare entusiasmo. Pochi giorni fa sul truck di “Una Vita da Social” con gli studenti di Rovigo aveva fatto ciò che gli riusciva meglio: guardare i ragazzi negli occhi, parlare al loro cuore e portarli a riflettere, trasmettendo con il suo impegno e la sua competenza valori profondi».

Il messaggio si chiude così: «Non ha avuto figli, ma ha saputo essere una guida per tanti ragazzi regalando loro consigli e insegnamenti preziosi, proprio come farebbe un padre».

Campione di ciclocross e amante della montagna: «Luca era un guerriero»

Fuori dall’ufficio Tonan era uno sportivo: campione di ciclocross, appassionato di moto e di montagna. Conduceva una vita semplice e seguiva un’alimentazione sana. Era in ottima salute e, per via dei campionati regionali in bici, si sottoponeva spesso a controlli medici. «Luca era un guerriero», ha raccontato un collega.

Anche il Club Colli Euganei, la società di ciclocross a cui apparteneva, lo ha salutato su Facebook: «Si stringe alla famiglia per la tragica e prematura scomparsa dell’amico Luca. Atleta appassionato e anima del gruppo, ha sempre trasmesso positività agli amici grazie anche alla sua enorme esperienza sportiva. Oggi perdiamo una persona speciale e per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo rimarrà un punto di riferimento per la sua resilienza, amicizia e umanità».

Il cordoglio delle istituzioni: da Stefani al sindaco-poliziotto Armelao

Il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, ha espresso il proprio cordoglio: «La scomparsa improvvisa di Luca Tonan è una notizia che colpisce profondamente e lascia un grande vuoto nella Polizia veneziana e in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare al suo fianco». La nota regionale lo ricorda come assistente capo della Polizia Postale di Venezia. Ne sottolinea le competenze informatiche e l’impegno nella lotta alla pedofilia, portato avanti sia con le indagini sia con la prevenzione nelle scuole.

Lo ha ricordato anche Mauro Armelao, sindaco di Chioggia e poliziotto: «Avevamo collaborato insieme in un’indagine relativa a un caso di pedofilia, mettendo in campo le competenze della polizia scientifica e della polizia postale. Una collaborazione che ricordo con grande piacere, non soltanto per il valore professionale, ma soprattutto per il rapporto umano che ne era nato».

Armelao ha poi aggiunto: «Ai tuoi familiari rivolgo le mie più sentite condoglianze e un abbraccio sincero. Un pensiero commosso anche a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato, in particolare ai colleghi della polizia postale di Venezia, che oggi piangono uno di loro».

Luca Tonan lascia i fratelli.:

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