Addetti militari, il colpo di spugna della Difesa: nel nuovo Atto di indirizzo spariscono durata dei mandati e valorizzazione dell’esperienza

Più mondo, meno garanzie

La Difesa chiede ai suoi uomini all’estero più presenza, più intuito, più capacità di leggere i segnali deboli. Mediterraneo Allargato, Piano Mattei, Mar Rosso, Africa, Indo-Pacifico, corridoi marittimi, industria nazionale, accordi Government-to-Government: il nuovo Atto di Indirizzo guarda lontano, molto lontano.

Peccato che, proprio mentre allarga l’orizzonte, restringa lo spazio dedicato a chi quell’orizzonte lo presidia ogni giorno in uniforme.

Nel confronto tra l’Atto di Indirizzo 2025 e quello 2026 salta agli occhi un’assenza pesante: dal nuovo testo spariscono i riferimenti più concreti alla valorizzazione degli Addetti per la Difesa, alla durata dei mandati all’estero e al riconoscimento dell’esperienza maturata fuori dai confini nazionali.

Non una questione di stile. Una scelta.

Il passaggio che non c’è più

Nel documento 2025 il tema era scritto nero su bianco: bisognava ragionare sul superamento degli attuali vincoli temporali degli incarichi all’estero, per evitare di disperdere il patrimonio di relazioni costruito dagli Addetti nei Paesi ospitanti.

Un concetto semplice, quasi banale per chi conosce la diplomazia: i rapporti non nascono per decreto, la fiducia non si crea in pochi mesi, i canali utili al Paese non si improvvisano tra un avvicendamento e l’altro.

Nel testo 2026 quel riferimento non compare più.

Scompare anche il richiamo alla necessità di una nuova direttiva di formazione per capitalizzare, al rientro in patria, l’esperienza acquisita durante il mandato. In altre parole: nel 2025 si riconosceva che quella professionalità aveva un valore da non disperdere. Nel 2026 il problema evapora.

E quando un problema evapora da un documento politico, di solito non è perché si è risolto da solo.

Un tema ormai politico

Se ne è parlato molto, anche e soprattutto su queste pagine di InfoDifesa, tanto da far approdare la questione persino in due emendamenti. Segno che il tema degli Addetti per la Difesa non è più una faccenda per pochi addetti ai lavori, ma un nodo politico vero: l’Italia vuole trattare la propria rete militare all’estero come leva strategica della politica estera o come semplice articolazione amministrativa da gestire in silenzio?

Il punto è che, arrivati a questo punto, non sappiamo più quale sia la vera volontà di Guido Crosetto. Il ministro intende davvero spingere su una riforma degli Addetti per la Difesa, oppure vuole limitarsi a prendere atto che qualcosa non funziona, senza però aprire il cantiere?

Il dettaglio non è secondario: questo Atto di Indirizzo è scritto in prima persona, a differenza di altri testi dal registro più impersonale. Crosetto sembra voler marcare il punto: questo è il mio pensiero, non una formula burocratica. Proprio per questo l’ambiguità pesa di più.

Da diplomatici militari a sensori avanzati

Il cambio di linguaggio racconta più di molte dichiarazioni ufficiali.

Prima gli Addetti venivano indicati come veri agenti di diplomazia militare, figure chiamate a rappresentare l’Italia, coltivare relazioni, interpretare contesti complessi, accompagnare cooperazione e dialogo tra Forze Armate.

Ora la narrazione si fa più funzionale, più fredda. La rete estera viene spinta verso il ruolo di antenna avanzata del Dicastero, utile a raccogliere informazioni, intercettare opportunità, sostenere dossier strategici e industriali.

Tutto importante, certo. Ma c’è una differenza enorme tra riconoscere una professionalità diplomatica e trattarla come una periferica collegata al centro.

Un Addetto non è un sensore da installare, usare e sostituire. È un ufficiale che costruisce credibilità in ambienti spesso difficili, dove contano continuità, reputazione, sensibilità istituzionale e conoscenza del terreno.

Se questa differenza si perde nel lessico, prima o poi si perde anche nella gestione del personale.

La spiegazione comoda: testo più snello

La lettura più benevola è che il nuovo Atto abbia scelto una forma più agile, meno descrittiva, più concentrata sulle priorità strategiche generali. Una ripulitura editoriale, insomma.

Possibile.

Ma guarda caso a cadere sotto la scure della sintesi sono proprio i passaggi più scomodi: durata dei mandati, valorizzazione al rientro, tutela dell’esperienza maturata all’estero.

Sono temi che, una volta inseriti in un Atto di Indirizzo (rectius in due consecutivi), creano aspettative. Diventano appigli. Alimentano richieste. Costringono l’amministrazione a spiegare, programmare, magari perfino intervenire.

Toglierli dal testo non risolve nulla. Però abbassa il rumore.

Meno impegni, più discrezionalità

Il punto politico è tutto qui.

Scrivere che bisogna superare certi vincoli significa ammettere che quei vincoli sono un problema. Scrivere che l’esperienza all’estero va capitalizzata significa riconoscere che oggi rischia di non esserlo abbastanza. Scrivere che gli Addetti hanno peculiarità professionali significa aprire il dossier della loro carriera.

Cancellare quei riferimenti produce l’effetto opposto: meno impegni, meno pressione, più libertà di gestione.

Le rotazioni restano materia interna. I rientri possono essere assorbiti senza troppi interrogativi. Le competenze maturate nelle capitali estere tornano nel grande contenitore dell’impiego ordinario.

È una soluzione elegante, se la si guarda dagli uffici. Molto meno, se la si guarda da chi ha passato anni a costruire relazioni utili all’Italia e rischia poi di vederle archiviate insieme al fascicolo di fine mandato.

Cambio di gabinetto o cambio di sensibilità?

La domanda circola inevitabile: che cosa è cambiato nel frattempo?

Un diverso assetto degli uffici di vertice? Una nuova sensibilità amministrativa? La volontà di evitare promesse difficili da mantenere? O semplicemente il desiderio di riportare certe partite lontano dal dibattito pubblico?

Attribuire il colpo di spugna a una singola causa sarebbe azzardato, senza atti interni o spiegazioni ufficiali. Ma il risultato è evidente: il documento 2026 spinge forte su industria, tecnologia, deterrenza, procurement, guerra ibrida e postura internazionale. Sul personale che sostiene la diplomazia militare, invece, sceglie il basso profilo.

E il basso profilo, nei documenti ministeriali, raramente è casuale.

Il nodo del rientro: l’esperienza che rischia di svanire

Il grande assente del nuovo Atto è il dopo.

Dopo anni all’estero, che fine fa il patrimonio di relazioni, conoscenze, contatti e sensibilità maturato da un Addetto per la Difesa? Viene davvero utilizzato? Pesa nella carriera? Rientra in un percorso coerente? O finisce diluito in un nuovo incarico, magari scollegato da tutto ciò che è stato costruito?

Nel 2025 almeno la questione veniva posta. Nel 2026 non più.

Ed è qui che la retorica sulla proiezione internazionale mostra la sua crepa. Perché non basta mandare personale qualificato all’estero. Bisogna anche sapere cosa farne quando torna.

Altrimenti la Difesa investe per anni in competenze rare e poi le lascia evaporare al primo rientro utile.

Industria sì, ma non con uomini a gettone

Il nuovo testo insiste molto sulla dimensione industriale e sugli accordi Government-to-Government. È una direzione comprensibile: nel mercato globale della difesa la rete estera può diventare un moltiplicatore di opportunità per il sistema-Paese.

Ma proprio questa scelta rende ancora più evidente la contraddizione.

Se agli Addetti viene chiesto di sostenere dossier industriali, relazioni bilaterali, cooperazione militare e interessi strategici, allora servono continuità, preparazione e riconoscimento. Non basta considerarli terminali operativi temporanei.

In certi contesti, un contatto costruito in tre anni vale più di cento briefing. Una relazione consolidata può aprire porte che nessuna nota ufficiale riesce ad aprire. Una credibilità personale può fare la differenza tra esserci e arrivare tardi.

Tutto questo, però, richiede tempo. E il tempo era proprio uno dei temi scomparsi.

Una rete estera non si accende a comando

La Difesa italiana vuole essere più presente nel mondo. Vuole contare di più nei teatri strategici. Vuole proteggere le rotte, sostenere l’industria, anticipare le crisi, rafforzare la cooperazione e muoversi con maggiore prontezza.

Obiettivi legittimi. Ma una rete diplomatica militare non funziona come un interruttore.

Non si accende quando serve e non si spegne quando diventa scomoda. Vive di persone, continuità, famiglie che si spostano, carriere sospese, competenze accumulate, rapporti fiduciari costruiti lontano dai riflettori.

E qui il nodo si allarga. Perché, a ben guardare, tra diplomazia, politica estera e Difesa qualche ingranaggio si è rotto. La dimensione militare è tornata centrale nei rapporti internazionali, l’industria della Difesa è ormai parte della proiezione esterna del Paese, le crisi corrono più veloci dei canali tradizionali. Continuare a separare questi mondi, o a coordinarli solo sulla carta, significa muoversi con strumenti vecchi dentro scenari nuovi.

Nel 2025 il Ministero sembrava averlo messo a fuoco. Nel 2026 lo sguardo cambia: la missione resta, le pretese aumentano, le garanzie spariscono.

Forse è solo una scelta di sintesi. O forse è il modo più pulito per togliere dal tavolo un dossier diventato troppo scomodo.

In ogni caso, il risultato non cambia: agli Addetti per la Difesa si chiede di essere sempre più utili al sistema-Paese. Ma quando si tratta di tutelarne ruolo, esperienza e continuità, il nuovo Atto preferisce il silenzio.

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