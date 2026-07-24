Si lancia dal balcone durante una perquisizione dei carabinieri: muore 25enne ai domiciliari, la madre accusa

Tragedia a Cosenza durante un controllo dei carabinieri

Dramma a Cosenza, dove un giovane di 25 anni, Mohamed Amin Bessioud, cittadino italiano di origine tunisina, è morto dopo essersi lanciato dal balcone dell’appartamento in cui viveva con la madre durante una perquisizione eseguita dai carabinieri.

Il giovane era sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti e per guida senza patente. I militari del Comando provinciale di Cosenza si erano recati nell’abitazione per verificare il rispetto delle prescrizioni della misura cautelare e accertare l’eventuale presenza di altra sostanza stupefacente.

La dinamica: trovati 100 grammi di hashish, poi il gesto estremo

Secondo quanto emerso da fonti investigative, dopo essere entrati nell’appartamento i carabinieri hanno raggiunto insieme al giovane la sua camera da letto, dove sarebbero stati rinvenuti 100 grammi di hashish.

A seguito del ritrovamento, il 25enne sarebbe stato ammanettato. È in quel momento che, secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe spintonato uno dei militari per poi lanciarsi dalla finestra.

I carabinieri hanno immediatamente richiesto l’intervento del 118. Trasportato d’urgenza in ospedale, Mohamed Amin Bessioud è morto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate nella caduta.

La madre conferma il gesto volontario ma denuncia: “Aveva paura dei carabinieri”

Dopo la tragedia, la madre del giovane ha parlato con i cronisti confermando che il figlio si è lanciato volontariamente, ma sostenendo che fosse profondamente spaventato dai controlli delle forze dell’ordine.

“Mio figlio soffriva di depressione”, ha dichiarato mostrando una fotografia che lo ritraeva da ragazzo in tenuta da calciatore. Secondo il suo racconto, il giovane si sentiva tormentato da uno dei militari e viveva con forte ansia le frequenti verifiche legate agli arresti domiciliari.

La donna, di origine tunisina ma residente in Italia da oltre trent’anni, ha annunciato l’intenzione di presentare denuncia tramite i propri legali e di informare anche il Consolato.

Le accuse della donna: “Lo intimidivano, volevo denunciare”

La madre ha raccontato che i controlli sarebbero stati molto frequenti e ha riferito di aver percepito un clima di forte pressione psicologica nei confronti del figlio.

Secondo il suo racconto, durante la perquisizione i militari avrebbero chiuso la porta della stanza impedendole di entrare. “Ho sentito la pressione che gli stavano facendo e ho aperto la porta. Lui si è lanciato in quel momento. L’ho visto lanciarsi dal balcone: non sono riuscita a salvarlo”, ha dichiarato.

La donna sostiene inoltre di essere stata trattenuta nell’abitazione dopo l’accaduto, senza poter raggiungere il figlio mentre veniva soccorso. “Soffro d’asma e volevo solo stargli vicino nei suoi ultimi istanti, ma mi hanno tenuta in casa fino all’arrivo dei soccorsi”, ha affermato.

Le dichiarazioni della madre rappresentano la sua versione dei fatti e saranno oggetto degli eventuali accertamenti.

“Aveva già tentato di togliersi la vita”

La donna ha inoltre raccontato che il figlio aveva già manifestato in passato intenzioni suicide. In un’occasione, ha spiegato, una vicina l’aveva avvertita dopo aver sentito delle urla e lei era riuscita a impedirgli di gettarsi nel vuoto.

Secondo il suo racconto, Mohamed Amin Bessioud aveva attraversato un periodo di forte sofferenza psicologica dopo la morte del padre.

Il passato nel calcio e gli studi universitari

Nel ricordare il figlio, la madre ha raccontato che da ragazzo aveva praticato il calcio, arrivando anche a giocare in Francia con il Paris Saint-Germain, e che aveva frequentato l’Università della Calabria.

Tra le lacrime, la donna si è inginocchiata nel piazzale sottostante il palazzo, nel punto in cui il giovane è precipitato. “Qui mio figlio è morto, qui”, ha detto singhiozzando, mentre annunciava la volontà di chiedere che venga fatta piena luce su quanto accaduto.

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