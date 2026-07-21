161 anni di Capitanerie di porto: quando il mare raggiunse la montagna

(di Cav. Donato Angeliini) – Ci sono ricorrenze che si celebrano con le cerimonie e altre che si comprendono attraverso la memoria. Il 161° anniversario dell’istituzione del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera appartiene a queste ultime.

Per raccontarne il significato basta tornare al gennaio 2017, quando l’Abruzzo fu messo in ginocchio da terremoto, neve e gelo. Strade cancellate, paesi isolati, comunità irraggiungibili. In quelle ore il 3° Nucleo Aereo della Guardia Costiera di Pescara dimostrò che la propria missione non conosce confini geografici.

Gli elicotteri “Nemo” decollarono senza sosta per evacuare persone in pericolo, trasportare medici, viveri, medicinali e materiali di sopravvivenza. Poi arrivò Rigopiano.

Le condizioni di volo erano estreme: ghiaccio, vento e scarsa visibilità. Quando fu chiaro che una valanga aveva travolto l’hotel, ogni minuto divenne decisivo. Gli aerosoccorritori furono calati con il verricello, i medici trasportati sul luogo della tragedia, i superstiti evacuati uno dopo l’altro. Tra le operazioni più delicate vi furono il recupero di bambini estratti dalle macerie e il supporto alle squadre impegnate nei soccorsi. In una fase cruciale, il personale della Guardia Costiera collaborò direttamente all’estrazione e alla stabilizzazione di una donna e di un bambino.Ma Rigopiano rappresentò solo una parte dell’emergenza. Negli stessi giorni gli elicotteri raggiunsero anziani in ipotermia, pazienti in attesa di dialisi, famiglie isolate dalla neve e cittadini rimasti senza assistenza. Era il segno di una presenza dello Stato che non faceva distinzione tra il mare e la montagna, ma rispondeva ovunque ci fosse bisogno.Domani, durante la cerimonia per il 161° anniversario del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, quel lavoro riceverà un riconoscimento dal forte valore simbolico. Alla Base Aeromobili della Guardia Costiera di Pescara sarà conferito l’Attestato di Pubblica Benemerenza della Protezione Civile, che sarà ritirato dal comandante pro tempore, Capitano di Fregata (CP) Pil Andrea Chenda.«L’attestato è assegnato alla Base Aeromobili di Pescara e non al comandante», ha spiegato. «Io lo ricevo soltanto in qualità di comandante pro tempore. Dopo la valanga del 18 gennaio 2017 la base ha garantito assistenza e supporto continuativi, ventiquattro ore su ventiquattro, con il proprio personale e con gli elicotteri. È stata l’unica base attraverso la quale sono transitati tutti i superstiti recuperati dagli elicotteri della Guardia Costiera e dalla quale sono partiti ulteriori soccorsi, insieme al personale giunto via terra a Rigopiano. Per sei giorni la nostra base è diventata il punto di riferimento dell’intero sistema di Protezione civile e della Croce Rossa, offrendo il primo supporto logistico e operativo. È questo il motivo per cui è stata insignita della benemerenza».Parole che restituiscono il senso più autentico di quel riconoscimento: non un premio individuale, ma un tributo a una comunità di donne e uomini che, lontano dai riflettori, trasformò una base aeromobili in un centro nevralgico dei soccorsi, contribuendo a salvare vite e a coordinare una delle più complesse emergenze che l’Italia abbia conosciuto negli ultimi decenni.La Guardia Costiera continuerà a essere identificata con il mare, con i porti e con il soccorso in navigazione. Eppure Rigopiano ha insegnato che la sua missione è ancora più ampia: essere presente quando la vita delle persone è in pericolo, ovunque accada.Per questo il 161° anniversario non celebra soltanto una lunga storia istituzionale. Celebra donne e uomini che, quando l’Abruzzo rimase sepolto dalla neve, dimostrarono che il valore di un Corpo non si misura dal luogo in cui opera, ma dalla capacità di esserci quando nessun altro può arrivare. In quei giorni gli uomini del mare raggiunsero la montagna. E salvarono vite.